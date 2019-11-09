Є або москаль, або українець, вивчіть мову, – Фаріон про російськомовних воїнів на Донбасі

"Свободівка" та колишня парламентарка Ірина Фаріон заявила, що немає такого поняття, як "російськомовний українець", і навіть ті російськомовні хлопці, що воюють на Сході України, для неї є москалями.

Як наголосила Фаріон у ефірі програми "Юркевич. Акценти", відео з яким вона опублікувала у своєму ютьюбі, російськомовні українці вчепилися за "цей мертвий язик", бо є лінивими та не хочуть вивчити українську мову, а також через порушення приватного комфорту.

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Як приклад вона навела українців за кордоном, які, відвідуючи ту чи іншу, є змушеними вивчати тамтешню мову. Крім того, іноземні студенти в Україні без проблем вивчають і українську.

"У чому річ? Скільки вам ще треба років. 28 років – незалежній державі. Ви, що тупі, ви не можете вивчити цієї мови?" – з обуренням наголошує Фаріон.

Щодо російськомних українців, що воюють проти бойовиків на Донбасі, політикиня підкреслила, що ті хохуть бути солдатами української армії, де ухвалено та затверджено гасло: "Слава Україні – Героям слава", але водночас знаходять для себе якісь відмазки.

"Я їх питаю, чого ви всі – російськомовні, хлопці. Що вам є? Хлопці, кого прийшов захищати Путін? Хлопці, ви, що, доганяєте, що Путін прийшов захищати що? Саме що, а не кого! Прийшов захищати рускоязичноє несєлєніє", – заявила "свободівка".

За її словами, термін "рускоязичноє насєлєніє" придумав колишній міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв після розпаду СРСР. І насправді цей термін є оксюмироном, тобто суперечністю у визначенні.

Немає російськомовного українця. Є або москаль, або українець… або росіянин, або українець. Перестаньте вимахуватися, вивчіть мову,

– сказала вона.

Попри аргумент ведучої, що москалями не можна називати тих хлопців, які воюють на сході за Україну, Фаріон наголосила, що їх може запросто назвати москалями.

"Чого ви говорите українською? Ви живете на якій землі? Українській! Ви який хліб їсте. Тарас Шевченко вас, як називав? Тих, хто служив у московській армії, він називав москалями. Тарасові Шевченкові можна було, а мені не можна? Тарас Шевченко казав: "Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами", – зауважила представниця націоналістичної "Свобода".

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На її переконання, усі російськомовні, зокрема воїни, говорять мовою ворога, і вона не розміє, чому так.

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"Якщо вас порянять, не дай Боже, ви будете стікати кров’ю, будете марити, і над вами хтось нахилиться та скаже: "Помотрітє, какой парєнь інтєрєсний". Що ви буде в цей момент робити? Ви будете думати, це свій, чи це чужий. Ви, що, не доганяєте того, що мова – це кордон між державами", – додає Фаріон.

На завершення екснардепка підкреслила, що Україна збереглася як окрема держава, бо тут було збережено мову.

Повний ефір програми "Юркевич. Акценти: заяви Фаріон про російськомовних українців дивіться на 19 хвилині

До слова, раніше Фаріон "найяскравішим продуктом "русского мира" назвала українського президента Зеленського. Гарант на цей закид ніяк не відповів, щоправда згодом зауважив, що раніше спілкувався російською, проте зараз, запевняє український президент, його рівень української суттєво зріс.