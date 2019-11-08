Зеленський про успіхи у вивченні української: Часом забуваю російські слова

Президент Зеленський продовжує вивчати українську мову. Глава держави хизувався тим, що вчить її, ще під час своєї передвиборчої кампанії. Тоді він поєднував уроки з заняттями фізкультурою, зараз каже, що потроху навіть забуває російські слова.

Він вважає, що рівень його знань невпинно зростає, але мову хоче знати краще. Про це Зеленський розповів у новому інтерв’ю "Відверто з президентом" за кермом Tesla.

Основне: Про нормандський формат, уряд і "Слугу народу": нове інтерв'ю Зеленського – відео

Рівень української мови, на мою думку, зростає. Але я знаю, що у мене є помилки з наголосами та деякими словами. Хочу говорити краще. Може й неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся вивчити. Практика! Треба більше говорити, краще – з розумними людьми,

– переконаний президент.

Так, Зеленський додає: нещодавно спілкувався з людиною російською мовою і під час розмови почав забувати слова.

Я спілкувався російською і часом забував слова. І от кажу цій людині: "Как это по русски?". Називаю йому слово українською – і тоді вже перекладаю,

– пояснив президент.

Що Зеленський раніше говорив про українську мову?

Президент вважає, що мовне питання зараз не на часі в Україні. Начебто саме з нього розпочалися проблеми на Донбасі.

"Все, що відбувається, що може розколювати країну, на це ми повинні реагувати і змінювати. Ви пам’ятаєте, що з мовного питання почався Донбас? Навіщо зараз у нашій країні, яку ми хочемо об’єднати, його підіймати?" – так висловився Зеленський під час власного пресмарафону у жовтні.

У команді Зеленського також є зауваження щодо відносно нового закону про мову. Так, спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що розвиток української мови має відбуватися "не за методом батога, а за методом пряника".



Що передбачає закон про мову/ інфографіка 24 каналу