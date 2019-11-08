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      Зеленський про успіхи у вивченні української: Часом забуваю російські слова

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Зеленський продовжує вивчати українську мову. Глава держави хизувався тим, що вчить її, ще під час своєї передвиборчої кампанії. Тоді він поєднував уроки з заняттями фізкультурою, зараз каже, що потроху навіть забуває російські слова.

      Він вважає, що рівень його знань невпинно зростає, але мову хоче знати краще. Про це Зеленський розповів у новому інтерв’ю "Відверто з президентом" за кермом Tesla.

      Основне: Про нормандський формат, уряд і "Слугу народу": нове інтерв'ю Зеленського – відео

      Рівень української мови, на мою думку, зростає. Але я знаю, що у мене є помилки з наголосами та деякими словами. Хочу говорити краще. Може й неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся вивчити. Практика! Треба більше говорити, краще – з розумними людьми,
      – переконаний президент.

      Так, Зеленський додає: нещодавно спілкувався з людиною російською мовою і під час розмови почав забувати слова.

      Я спілкувався російською і часом забував слова. І от кажу цій людині: "Как это по русски?". Називаю йому слово українською – і тоді вже перекладаю,
      – пояснив президент.

      Що Зеленський раніше говорив про українську мову?

      "Все, що відбувається, що може розколювати країну, на це ми повинні реагувати і змінювати. Ви пам’ятаєте, що з мовного питання почався Донбас? Навіщо зараз у нашій країні, яку ми хочемо об’єднати, його підіймати?" – так висловився Зеленський під час власного пресмарафону у жовтні.

      • У команді Зеленського також є зауваження щодо відносно нового закону про мову. Так, спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що розвиток української мови має відбуватися "не за методом батога, а за методом пряника".

      закон про мову
      Що передбачає закон про мову/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики мовне питання Українська мова Володимир Зеленський
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