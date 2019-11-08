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      Зеленский об успехах в изучении украинского: Иногда забываю русские слова

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Зеленский продолжает изучать украинский язык. Глава государства щеголял тем, что учит его, еще во время своей предвыборной кампании. Тогда он совмещал уроки с занятиями физкультурой, сейчас говорит, что понемногу даже забывает русские слова.

      Он считает, что уровень его знаний постоянно растет, но язык хочет знать лучше. Об этом Зеленский рассказал в новом интервью "Откровенно с президентом" за рулем Tesla.

      Основное:  О нормандский формате, правительстве и "слугах народа": новое интервью Зеленского – видео

      Уровень украинского языка, по моему мнению, растет. Но я знаю, что у меня есть ошибки с ударениями и некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь изучить. Практика! Надо больше говорить, лучше – с умными людьми,
      – убежден президент.

      Так, Зеленский добавляет: недавно общался с человеком на русском языке и во время разговора начал забывать слова.

      Я общался на русском и все время забывал слова. И вот говорю я этому человеку: "Как это слово по-русски?". Называю его на украинском – и тогда уже перевожу,
      – пояснил президент.

      Что Зеленский ранее говорил об украинском языке?

      "Все, что происходит, что может раскалывать страну, на это мы должны реагировать и менять. Вы помните, что с языкового вопроса начался Донбасс? Зачем сейчас в нашей стране, которую мы хотим объединить его поднимать?" – так высказался Зеленский во время собственного прес-марафона в октябре.

      • В команде Зеленского также есть замечания относительно нового закона о языке. Так, спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что развитие украинского языка должно происходить "не по методу кнута, а методом пряника".

      закон о языке
      Что предусматривает закон о языке / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      7 ноября
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украинский язык языковый вопрос
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