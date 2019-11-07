Про нормандський формат, уряд і "Слугу народу": нове інтерв'ю Зеленського – відео

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеоінтерв'ю, де розповів українцям про зустріч у нормандському форматі, про стеження за роботою нардепів "Слуги народу" та новими міністрами.

Зеленський записав нове інтерв'ю "Відверто з президентом" за кермом Tesla.

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Про нормандський формат

Зеленський переконаний, що зустріч у нормандському форматі буде спрямована на оновлення діалогу для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ви знаєте, що ми довго йшли до того, щоб відновити "нормандський формат". З 2016 року цих зустрічей не було, це пройшло вже 3,5 року, скільки людей, давайте порахуємо, загинуло за цей час. Тому "нормандський формат" спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас наблизити до повного припинення війни і повернення наших територій, і найголовніше - повернення наших полонених", – сказав він.

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Дивіться відеоінтерв'ю Зеленського: