Есть или солдат, или украинец, учите язык, – Фарион про русскоязычных воинов на Донбассе

"Свободовка" и бывшая парламентерка Ирина Фарион заявила, что нет такого понятия, как "русскоязычный украинец", а даже русскоязычные ребята, воюющие на Востоке Украины, для нее москали.

Как отметила Фарион в эфире программы "Юркевич. Акценты", видео с которым она опубликовала в своем ютьюбе, русскоязычные украинцы уцепились за "этот мертвый язык", потому что ленивые и не хотят выучить украинский язык, а также из-за нарушения частного комфорта.

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В качестве примера она привела украинцев за рубежом, которые вынуждены изучать тамошний язык. Кроме того, иностранные студенты в Украине без проблем изучают украинский.

"В чем дело? Сколько вам еще нужно лет. 28 лет независимому государству. Вы что тупые, вы не можете изучить этот язык?" – с возмущением отмечает Фарион.

Про русскоязычных украинцев, воюющих против боевиков на Донбассе, политик подчеркнула, что те хотят быть солдатами украинской армии, где принят и утвержден лозунг: "Слава Украине – Героям слава", но в то же время находят для себя какие-то отмазки.

"Я их спрашиваю, чего вы все – русскоязычные, ребята. Что случилось? Ребята, кого пришел защищать Путин? Ребята, вы догоняете, что Путин пришел защищать? Именно что, а не кого! Пришел защищать русскоязычное население", – заявила "свободовка".

По ее словам, термин "русскоязычное население" придумал бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев после распада СССР. И на самом деле этот термин оксюморон, то есть противоречие в определении.

Не существует русскоязычного украинца. Есть или москаль, или украинец... или русский, или украинец. Перестаньте вимахиваться, учите язык,

– сказала она.

Несмотря на аргумент ведущей, что москалями нельзя называть тех ребят, которые воюют на востоке за Украину, Фарион отметила, что их может запросто называть москалями.

"Чего вы говорите на украинском? Вы живете на какой земле? Украинской! Вы какой хлеб едите? Тарас Шевченко вас как называл? Тех, кто служил в московской армии, он называл москалями. Тарасу Шевченко можно было, а мне нельзя? Тарас Шевченко говорил: "ЛКохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами", – отметила представительница националистической "Свободы".

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По ее убеждению, все русскоязычные, в частности воины, говорят на языке врага, и она не понимает, почему так.

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"Если вас поранят, не дай Бог, вы будете истекать кровью, будете бредить, и над вами кто-то наклонится и скажет: "Посмотрите, какой парень интересный". Что вы будете в этот момент делать? Вы будете думать, это свой или это чужой. Вы, что, не понимаешь того, что язык – это граница между государствами", – добавляет Фарион.

В завершение экс-нардепка подчеркнула, что Украина сохранилась как отдельное государство, потому что здесь был сохранен язык.

Полный эфир программы "Юркевич. Акценты: заявления Фарион о русскоязычных украинцах" смотрите на 19 минуте

К слову, ранее Фарион самым ярким продуктом "русского мира" назвала украинского президента Зеленского. Гарант на этот упрек никак не ответил, правда впоследствии заметил, что раньше общался на русском, однако сейчас, уверяет украинский президент, его уровень украинского существенно вырос.