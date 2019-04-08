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      Рабы или оккупанты: скандальная Фарион заявила, что в Украине нет русскоязычных

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      Ирина Фарион знаменита не так работой в парламенте, как скандальными заявлениями
      Ирина Фарион знаменита не так работой в парламенте, как скандальными заявлениями / Коллаж 24 канала

      Бывший народный депутат от "Свободы", доктор наук и языковед Ирина Фарион в который раз рассказала украинцам невероятное: оказывается, в Украине нет русскоязычного населения. Правда, есть рабы и оккупанты.

      Ирина Фарион сказала, что русскоязычного населения в Украине нет, а вместо этого есть "или рабы, или оккупанты". Такое резкое заявление она сделала во время интервью проекта "Без цензуры" и выложила соответствующее видео на своем Youtube.

      Читайте также: Гордон заявил, что его смерти хочет Фарион: "свободовка" обматерила журналиста

      "Как научить украинцев разговаривать на государственном языке?" – спросила ведущая программы у Ирины Фарион, и та ответила: необходимо запретить русскоязычным работать и получать образование.

      У нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения. Это либо рабы, либо оккупанты. И все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу,
      – в своем стиле убеждала Фарион.

      И призвала делать это "с улыбкой на устах". Приблизительно так, с улыбкой, русская имперская власть запрещала Шевченко "писать и рисовать", а что запрещал нацистский Третий Рейх – не стоит и вспоминать.

      Стоит отметить, о чем госпожа профессор забыла: согласно официальным данным всеукраинской переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14 миллионов 273 тысячи граждан Украины – на то время 29,6% населения Украины.

      Видео полного интервью Ирины Фарион проекта "Без цензуры":

      Вряд ли высказывания Ирины Фарион можно воспринимать с улыбкой, но уже слишком много она давала для этого поводов. В частности, в этот же апреле 2019 года она сказала, что Владимира Зеленского "за решетку сажать надо уже сегодня, не допуская во второй тур!". Потому что он не отвечал на вопросы журналистов на украинском языке. Более того – "насиловал язык на глазах у всей страны".

      Подробно про "дебилов и шизофреников" и других скандалах и курьезах с Ириной Фарион – в материале 24 канала

      Также 24 канал подготовил видеоподборку провокационных высказываний Фарион:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Скандал Украинский язык Ірина Фаріон
      Источник: 24 канал
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