Зеленский нарвался на критику Фарион: оно блюет ко мне языком Путина

Кандидата в президенты Владимира Зеленского за его выступление после первого тура выборов раскритиковала экс-нардеп от ВО "Свобода" Ирина Фарион в своей традиционно эмоциональной манере. В своем выступлении Зеленский на русском языке поблагодарил избирателей и команду.

"Я действительно считаю, что у нас такая большая армия уникальных, потрясающих, креативных, офигенных, добрых и теплых людей... У нас первая победа", – сказал Зеленский в публичном обращении после голосования на выборах президента.

Читайте также: Дебилы и шизофреники: скандалы и курьезы с Ириной Фарион

Борца за украинский язык Фарион возмутило то, что кандидат в президенты Украины в своем обращении не разговаривает на государственном языке. "Свободовка" возмущенно заявила, что якобы не понимает его слов.

А вы можете перевести, что оно верзло? I don't understand...,

– эмоционально заявила Фарион в эфире программы "На грани выбора".

Она добавила, что Зеленского "за решетку надо сажать уже сегодня, не допуская во второй тур!"

Фарион также сказала, что в то время, как на Донбассе украинские военные защищают страну от оккупантов, Зеленский "насилует язык на глазах у всей страны".

Мы благодаря тем солдатам здесь сидим в зале, а оно блюет ко мне языком Путина. И это катастрофа!,

– отчаянно воскликнула экс-нардеп.

Читайте также: Дебаты перед вторым туром выборов президента могут стать обязательными: появился законопроект

А еще Фарион негативно отозвалась о тех, кто за голосовал за Зеленского.

"Это означает, что с теми 30% поддержки мы начинаем серьезную войну. И в этой войне мы должны победить, свободные и самодостаточные украинцы!", – резюмировала политик.

"Що воно верзло? Ви може перекласти? Я не розумію! Його треба за грати",- реакція Ірини Фаріон pic.twitter.com/IJl0cXo8aJ — Віталій Барабаненко (@baraban088) 1 апреля 2019 г.

В первом туре выборов президента лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее идут Порошенко (15,94%) и Тимошенко (13,39%). Об этом свидетельствуют данные ЦИК по состоянию на 2 апреля после обработки почти 100% голосов. Таким образом, Тимошенко не проходит во второй тур выборов и уже признала свое поражение.