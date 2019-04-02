19:09
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Зеленский нарвался на критику Фарион: оно блюет ко мне языком Путина

      277 Читати новину українською
      Зеленский стал новой жертвой критики скандальной Фарион
      Зеленский стал новой жертвой критики скандальной Фарион / Коллаж 24 канал

      Кандидата в президенты Владимира Зеленского за его выступление после первого тура выборов раскритиковала экс-нардеп от ВО "Свобода" Ирина Фарион в своей традиционно эмоциональной манере. В своем выступлении Зеленский на русском языке поблагодарил избирателей и команду.

      "Я действительно считаю, что у нас такая большая армия уникальных, потрясающих, креативных, офигенных, добрых и теплых людей... У нас первая победа", – сказал Зеленский в публичном обращении после голосования на выборах президента.

      Читайте также: Дебилы и шизофреники: скандалы и курьезы с Ириной Фарион

      Борца за украинский язык Фарион возмутило то, что кандидат в президенты Украины в своем обращении не разговаривает на государственном языке. "Свободовка" возмущенно заявила, что якобы не понимает его слов.

      А вы можете перевести, что оно верзло? I don't understand...,
      – эмоционально заявила Фарион в эфире программы "На грани выбора".

      Она добавила, что Зеленского "за решетку надо сажать уже сегодня, не допуская во второй тур!"

      Фарион также сказала, что в то время, как на Донбассе украинские военные защищают страну от оккупантов, Зеленский "насилует язык на глазах у всей страны".

      Мы благодаря тем солдатам здесь сидим в зале, а оно блюет ко мне языком Путина. И это катастрофа!,
      – отчаянно воскликнула экс-нардеп.

      Читайте также: Дебаты перед вторым туром выборов президента могут стать обязательными: появился законопроект

      А еще Фарион негативно отозвалась о тех, кто за голосовал за Зеленского.

      "Это означает, что с теми 30% поддержки мы начинаем серьезную войну. И в этой войне мы должны победить, свободные и самодостаточные украинцы!", – резюмировала политик.

      В первом туре выборов президента лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее идут Порошенко (15,94%) и Тимошенко (13,39%). Об этом свидетельствуют данные ЦИК по состоянию на 2 апреля после обработки почти 100% голосов. Таким образом, Тимошенко не проходит во второй тур выборов и уже признала свое поражение.

       

       

      СКАНДАЛЫ С УЧАСТИЕМ ИРИНЫ ФАРИОН:
      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
      552181
      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Украинский язык языковый вопрос Ірина Фаріон
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      сегодня , 17:01 Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      Яніна Ткачук 495
      Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      сегодня , 17:00 Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      Юрій Бутусов 1736
      Чому суспільство обрало Зеленського?
      сегодня , 15:00 Чому суспільство обрало Зеленського?
      Катерина Одарченко 4541
      Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сегодня , 14:30 Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 601
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      291
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Директором Черкасской филармонии могут назначить молодую регионалку
       12 апреля 2013 , 09:19 8
      Автомобили Nissan будут спасать детей от удушья в запертой машине
       1 августа 2018 , 19:30
      Genesis готовит конкурента Range Rover и BMW X5
       11 сентября 2018 , 14:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук