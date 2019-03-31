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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Зеленский прокомментировал свое лидерство на выборах президента по результатам экзит-пола

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      Выборы Украины 2019 - реакция Зеленского на результаты экзит-пола
      Зеленский отреагировал на результаты экзит-пола / Фото из Facebook

      Владимир Зеленский отреагировал на окончательные результаты Национального экзит-пола первого тура президентских выборов Украины, по которым он лидирует с 30,4% голосов избирателей.

      Кандидат поблагодарил своих сторонников, граждан и ЗЕ-команду, которые отдавали за него свои голоса.

      Читайте также: Как проходят президентские выборы-2019 по состоянию на 19 часов: главное

      Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали не по приколу,
      – сказал Зеленский.

      На данные экзит-полла в штабе Зеленского отреагировали аплодисментами и радостными возгласами.

      Реакция Зеленского на данные экзит-пола: видео

       

      В штабе Зеленского отреагировали на его победу по данным экзит-пола: видео

       

      Зеленский прокомментировал результаты экзит-пола: видео

      Топ-5 лидеров избирательной гонки по данным экзит-пола не изменились. По этим данным, во второй тур президентских выборов выходит Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

      Топ-5 лидеров президентских выборов

      Владимир Зеленский был лидером президентской гонки по результатам соцопросов, проведенных перед выборами. Его поддерживали почти 25% украинцев,

      Что обещал сделать Владимир Зеленский на посту президента? Лидер "95 Квартала" отмечает, что идет в президенты только на один срок. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Политик также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".


      Что обещает сделать Владимир Зеленский

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Украины Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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