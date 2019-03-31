Зеленський прокоментував своє лідерство на виборах президента за результатами екзит-полу

Володимир Зеленський відреагував на остаточні результати Національного екзит-полу першого туру президентських виборів України, за якими він лідирує з 30,4% голосів виборців.

Кандидат подякував своїм прихильникам, громадянам та ЗЕ-команді, які віддавали за нього свої голоси.

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Я хочу подякувати всім українцям, які голосували не по-приколу,

– сказав Зеленський.

На дані екзит-полу у штабі Зеленського відреагували оплесками та радісними вигуками.

Реакція Зеленського на дані екзит-полу: відео

У штабі Зеленського відреагували на його перемогу за даними екзит-полу: відео

Зеленський прокоментував результати екзит-полу: відео

Топ-5 лідерів виборчої гонки за даними екзит-полу не змінилися. За цими даними, до другого туру президентських виборів виходить Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

Топ-5 лідерів президентських виборів

Володимир Зеленський був лідером президентської гонки за результатами соцопитувань, проведених перед виборами. Його підтримували майже 25% українців.

Що обіцяв зробити Зеленський на посаді президента? Лідер "95 Кварталу" наголошує, що йде у президенти лише на один термін. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Політик також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Що обіцяє зробити Володимир Зеленський