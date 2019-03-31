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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Зеленський прокоментував своє лідерство на виборах президента за результатами екзит-полу

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      Вибори України 2019 - реакція Зеленського на результати екзит-полу
      Зеленський відреагував на результати екзит-полу / Фото з Facebook

      Володимир Зеленський відреагував на остаточні результати Національного екзит-полу першого туру президентських виборів України, за якими він лідирує з 30,4% голосів виборців.

      Кандидат подякував своїм прихильникам, громадянам та ЗЕ-команді, які віддавали за нього свої голоси.

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      Я хочу подякувати всім українцям, які голосували не по-приколу,
      – сказав Зеленський.

      На дані екзит-полу у штабі Зеленського відреагували оплесками та радісними вигуками.

      Реакція Зеленського на дані екзит-полу: відео

       

      У штабі Зеленського відреагували на його перемогу за даними екзит-полу: відео

       

      Зеленський прокоментував результати екзит-полу: відео

      Топ-5 лідерів виборчої гонки за даними екзит-полу не змінилися. За цими даними, до другого туру президентських виборів виходить Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

      Топ-5 лідерів президентських виборів

      Володимир Зеленський був лідером президентської гонки за результатами соцопитувань, проведених перед виборами. Його підтримували майже 25% українців.

      Що обіцяв зробити Зеленський на посаді президента? Лідер "95 Кварталу" наголошує, що йде у президенти лише на один термін. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Політик також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".


      Що обіцяє зробити Володимир Зеленський

       
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      Вибори президента України 2019: скільки українців вже проголосували
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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