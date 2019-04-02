Зеленський нарвався на критику Фаріон: воно блює до мене мовою Путіна

Кандидата у президенти Володимира Зеленського за його виступ після першого туру виборів розкритикувала екс-нардеп від ВО "Свобода" Ірини Фаріон у своїй традиційно емоційній манері. У своєму виступі Зеленський російською мовою подякував виборцям і команді.

"Я справді вважаю, що у нас така велика армія унікальних, приголомшливих, креативних, офігенних, добрих і теплих людей... У нас перша перемога", – сказав Зеленський у публічному зверненні після голосування на виборах президента.

Читайте також: Дебіли та шизофреніки: скандали і курйози з Іриною Фаріон

Поборницю української мови Фаріон обурило те, що кандидат у президенти України у своєму зверненні не розмовляє державною мовою. "Свободівка" обурено заявила, що нібито не розуміє його слів.

А ви можете перекласти, що воно верзло? I don't understand...,

– емоційно заявила Фаріон в ефірі програми "На межі вибору".

Вона додала, що Зеленського "за ґрати садити треба вже садити сьогодні, не допускаючи до другого туру!"

Фаріон також сказала, що в той час, як на Донбасі українські військові захищають країну від окупантів, Зеленський "ґвалтує мову на очах у всієї країни".

Ми завдяки тим солдатам тут сидимо в залі, а воно блює до мене мовою Путіна. І це катастрофа!,

– розпачливо вигукнула екс-нардеп.

Читайте також: Дебати перед другим туром виборів президента можуть стати обов'язковими: з'явився законопроект

А ще Фаріон негативно відгукнулася про тих, хто за голосував за Зеленського.

"Це означає, що з тими 30% підтримки ми починаємо серйозну війну. І в цій війні ми повинні перемогти, вільні і самодостатні українці!", – резюмувала політик.

"Що воно верзло? Ви може перекласти? Я не розумію! Його треба за грати",- реакція Ірини Фаріон pic.twitter.com/IJl0cXo8aJ — Віталій Барабаненко (@baraban088) 1 апреля 2019 г.

У першому турі виборів президента лідирує Володимир Зеленський (30,22% голосів), далі йдуть Порошенко (15,94%) та Тимошенко (13,39%). Про це свідчать дані ЦВК станом на 2 квітня після обробки майже 100% голосів. Таким чином, Тимошенко не проходить до другого туру виборів і вже визнала свою поразку.