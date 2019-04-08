Раби або окупанти: скандальна Фаріон заявила, що в Україні немає російськомовних

Колишній народний депутат від "Свободи", доктор наук та мовознавець Ірина Фаріон вкотре розповіла українцям неймовірне: виявляється, в Україні немає російськомовного населення. Щоправда, є раби і окупанти.

Ірина Фаріон сказала, що російськомовного населення в Україні немає, а натомість є "або раби, або окупанти". Таку різку заяву вона зробила під час інтерв'ю проекту "Без цензури" і виклала відповідне відео на своєму Youtube.

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"Як навчити українців розмовляти державною мовою?" – запитала ведуча програми в Ірини Фаріон, і та відповіла: необхідно заборонити російськомовним працювати й здобувати освіту.

У нас тут ще заявляють про якесь право російськомовних. У нас немає російськомовного населення. Це або раби, або окупанти. І все. Тому ці люди не повинні отримувати освіту, якщо не знають української мови, й автоматично не повинні отримувати роботу,

– у своєму стилі переконувала Фаріон.

І закликала робити це "з посмішкою на вустах". Десь приблизно так, з посмішкою, російська імперська влада забороняла Шевченку "писати й малювати", а що забороняв нацистський Третій Рейх – не варто й згадувати.

Варто зазначити, про що пані професорка забула: згідно з офіційними даними всеукраїнського перепису 2001 року, російську мову назвали рідною 14 мільйонів 273 тисячі громадян України – на той час 29,6% населення України.

Відео повного інтерв'ю Ірини Фаріон проекту "Без цензури":

Навряд чи всі вислови Ірини Фаріон можна сприймати з посмішкою, але вже надто багато вона давала для цього приводів. Зокрема, цього ж квітня 2019 року вона сказала, що Володимира Зеленського "за ґрати садити треба вже сьогодні, не допускаючи до другого туру!" Бо він не відповідав на запитання журналістів українською мовою. Ба більше – "ґвалтував мову на очах у всієї країни".

Детально про "дебілів та шизофреніків" та інші скандали й курйози з Іриною Фаріон – у матеріалі 24 каналу

Також 24 канал підготував відеодобірку провокативних висловлювань Фаріон: