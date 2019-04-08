18:01
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Диско Дімон
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Раби або окупанти: скандальна Фаріон заявила, що в Україні немає російськомовних

      347 Читать новость на русском
      Ірина Фаріон знаменита не так роботою у парламенті, як скандальними заявами
      Ірина Фаріон знаменита не так роботою у парламенті, як скандальними заявами / Колаж 24 каналу

      Колишній народний депутат від "Свободи", доктор наук та мовознавець Ірина Фаріон вкотре розповіла українцям неймовірне: виявляється, в Україні немає російськомовного населення. Щоправда, є раби і окупанти.

      Ірина Фаріон сказала, що російськомовного населення в Україні немає, а натомість є "або раби, або окупанти". Таку різку заяву вона зробила під час інтерв'ю проекту "Без цензури" і виклала відповідне відео на своєму Youtube.

      Читайте також: Гордон заявив, що його смерті хоче Фаріон: "свободівка" обматюкала журналіста

      "Як навчити українців розмовляти державною мовою?" – запитала ведуча програми в Ірини Фаріон, і та відповіла: необхідно заборонити російськомовним працювати й здобувати освіту.

      У нас тут ще заявляють про якесь право російськомовних. У нас немає російськомовного населення. Це або раби, або окупанти. І все. Тому ці люди не повинні отримувати освіту, якщо не знають української мови, й автоматично не повинні отримувати роботу,
      – у своєму стилі переконувала Фаріон.

      І закликала робити це "з посмішкою на вустах". Десь приблизно так, з посмішкою, російська імперська влада забороняла Шевченку "писати й малювати", а що забороняв нацистський Третій Рейх – не варто й згадувати. 

      Варто зазначити, про що пані професорка забула: згідно з офіційними даними всеукраїнського перепису 2001 року, російську мову назвали рідною 14 мільйонів 273 тисячі громадян України – на той час 29,6% населення України.

      Відео повного інтерв'ю Ірини Фаріон проекту "Без цензури":

      Навряд чи всі вислови Ірини Фаріон можна сприймати з посмішкою, але вже надто багато вона давала для цього приводів. Зокрема, цього ж квітня 2019 року вона сказала, що Володимира Зеленського "за ґрати садити треба вже сьогодні, не допускаючи до другого туру!" Бо він не відповідав на запитання журналістів українською мовою. Ба більше – "ґвалтував мову на очах у всієї країни".

      Детально про "дебілів та шизофреніків" та інші скандали й курйози з Іриною Фаріон – у матеріалі 24 каналу

      Також 24 канал підготував відеодобірку провокативних висловлювань Фаріон:

       

      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні
      44839
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Ірина Фаріон Українська мова Скандал
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      сьогодні , 18:01 Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      Інна Жолобович 5
      Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      сьогодні , 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      Станіслав Безушко 80
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      сьогодні , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      684
      Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      сьогодні , 17:01 Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      Повернись живим 275
      Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      сьогодні , 16:35 Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      Роман Маселко 823
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук