Найяскравіший продукт "русского мира": Фаріон накинулася на президента Зеленського

Представниця "Свободи" Ірина Фаріон знову нагадала про себе. Цього разу вона влаштувала словесну перепалку кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком. Під час суперечки політикиня, зокрема, розкритикувала чинного президента Володимира Зеленського.

Інцидент трапився у ефірі програми "Говорить великий Львів" на телеканалі НТА. Почалося все з того, що представник "Слуги народу" нагадав про скандальну заяву Фаріон у дитячому садочку – у 2010 році політикиня у Львові провела "урок грамотності": тоді вона висловила докір у бік малюків, що представилися "російськими" іменами, і порадила їм виїжджати з України, якщо не виправляться. За словами Камельчука, діти після таких слів Фаріон плакала.

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Фаріон на такий закид звинуватила Камельчука у брехні. Водночас вона наголосила, що це був майстерклас.

"Ви брешете, як усі "слуги народу". Діти не плакали, а їхні дідусі та бабусі дякували Ірині Фаріон. Бо, якщо ти в Україні – Стьопа, Федя, Ваня та Вова зі Львова, то ти помилився з ідентифікацією. Тоді Тарас Григорович (Шевченко) повинен був свою поему "Катерина" назвати "Катюша", а Михайло Коцюбинський своїх героїв Марічку та Івана має перейменувати на Машеньку та Ванічку", – наголосила представниця "Свободи".

Крім того, вона розкритикувала особистість чинного українського президента Володимира Зеленського. За її словами, це "найяскравіший продукт "русского мира".

Це не наш президент, це – ваш президент, 46-тьох відсотків, Боже борони. Це найбільша поразка України за всі 28 років. І його шлях до Ростова буде таким самим, як і Януковича, тому що українське суспільство цілком логічно розвивається від зека до Зе. І так, як закінчив зек, так і закінчить Зе,

– заявила Фаріон, додавши, що Зеленський зневажає державну мову.

У відповідь на це Камельчук порадив Фаріон виховати в собі базові принципи поваги до людини. Натомість "свободівка" вважає, що той не має права її повчати.

"Хто Ви такий, аби повчати мене, що я маю в собі виховувати. Перед Вами сидить доктор філологічних наук, професор, людина з 3-літнім педагогічним стажем, автор сімох монографій. Прошу пана, прочитайте принаймні одну", – видала Фаріон.

Камельчук, зі свого боку, іронічно зауважив, що Янукович також був доктором філософії, і всі про це знають.

Це вже не вперше дістається Володимиру Зеленському від Ірини Фаріон. До прикладу, після першого туру президентських виборів вона розкритикувала чинного гаранта за те, що той за перемогу подякував виборцям і команді російською мовою.

А ви можете перекласти, що воно верзло? I don't understand…Його за ґрати садити треба вже садити сьогодні, не допускаючи до другого туру! У той час, як на Донбасі українські військові захищають країну від окупантів, він ґвалтує мову на очах у всієї країни. Ми завдяки тим солдатам тут сидимо в залі, а воно блює до мене мовою Путіна. І це катастрофа!

– емоційно підкреслила Фаріон.