День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
9 липня Віктору Януковичу виповнюється 69 років. Вже шостий рік поспіль йому доводиться відзначати свої уродини, переховуючись у Росії від українського правосуддя за злочини, скоєні під час свого правління.
Сайт "24" не розсипатиметься привітаннями та компліментами на адресу сьогоднішнього уродинника. Натомість пропонуємо згадати ті найсоковитіші курйози, з якими у нас часто асоціюється прізвище президента-втікача.
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Проффесор
О, так! Чи не вперше Віктор Федорович про себе гучно заявив, заповнюючи анкету кандидата на пост Президента України, зробивши там одразу 12 помилок у 90 словах.
Замах яйцем
Як же не згадати про "яєчний теракт" в Івано-Франківську. У місті після цього навіть встановили пам'ятник "важкому тупому предметові".
Дивіться, як у Януковича кинули яйцем
Янукович і двері
Ще навіть не ставши президентом, Янукович вже отримував знаки згори. Як же промовисто перед ним зачинялись двері на церемонії інавгурації.
Згадайте, як перед Януковичем зачинялись двері
Янукович і вінок
І з яким же непрозорим натяком на нього падав вінок у перші місяці на посаді!
Дивіться епічне відео, як на Януковича падав вінок
Янукович і українська
Щоб зібрати філологічні "перли" Віктора Федоровича, варто видати окрему книгу. Пригадаємо кілька з них.
Пам'ятаєте, як напередодні Євро-2012 він не зміг вимовити слоган "Увімкніть Україну!"
Дивіться, як Янукович не може "увімкнути" Україну
А потім виявилось, що "Україну треба зробити небезпечною для життя громадян".
Дивіться відео:
Небезпечною зробити вийшло, а от м'яса із зерна, як бачимо, не вийшло.
Згадайте, як це було:
Всі пам'ятають, що далі був Майдан і була "йолка"
Дивіться відео про Януковича і йолку
Янукович і географія
Географічні ляпи свого часу взагалі були "коником" Федоровича.
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Ізраїль він називав європейською країною, Євразію ділив на Азію та Євразію, плутав Південну Осетію з Північною, а Косово – з Сербією та Чорногорією.
Грецька гора Афон у нього опинялась в Палестині, Зимову Олімпіаду замість Буковелю пропонував провести на Буковині.
Дивіться, як це було
А Балаклія на Харківщині у нього перетворювалась на кримську Балаклаву.
Подивіться, як це виглядало:
Янукович і література
Літературні "перли" Януковича впродовж років вже стали своєрідними "афоризмами".
Згадайте, хоча б про "великого українського поета" Чехова.
Дивіться, що Янукович каже про Чехова
Чи про поетесу Анну АхмЄтову
Дивіться відео:
Ще одного одеського письменника Ісаака Бабеля Янукович, очевидно, переплутав з діячем німецького робочого руху Августом Бебелем.
Не можемо не згадати про Януковича-спортсмена.
Дивіться відео про Януковича і пеньки
Згадайте, як Янукович "підтримував" страусів
Просимо Віктора Федоровича його ж словами:
Дивіться відео: Янукович "Остановитесь!"
Повертайтесь в Україну – ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо!