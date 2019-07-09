День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача

9 липня Віктору Януковичу виповнюється 69 років. Вже шостий рік поспіль йому доводиться відзначати свої уродини, переховуючись у Росії від українського правосуддя за злочини, скоєні під час свого правління.

Сайт "24" не розсипатиметься привітаннями та компліментами на адресу сьогоднішнього уродинника. Натомість пропонуємо згадати ті найсоковитіші курйози, з якими у нас часто асоціюється прізвище президента-втікача.

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Проффесор

О, так! Чи не вперше Віктор Федорович про себе гучно заявив, заповнюючи анкету кандидата на пост Президента України, зробивши там одразу 12 помилок у 90 словах.

Замах яйцем

Як же не згадати про "яєчний теракт" в Івано-Франківську. У місті після цього навіть встановили пам'ятник "важкому тупому предметові".

Дивіться, як у Януковича кинули яйцем



Янукович і двері

Ще навіть не ставши президентом, Янукович вже отримував знаки згори. Як же промовисто перед ним зачинялись двері на церемонії інавгурації.

Згадайте, як перед Януковичем зачинялись двері



Янукович і вінок

І з яким же непрозорим натяком на нього падав вінок у перші місяці на посаді!

Дивіться епічне відео, як на Януковича падав вінок



Янукович і українська

Щоб зібрати філологічні "перли" Віктора Федоровича, варто видати окрему книгу. Пригадаємо кілька з них.

Пам'ятаєте, як напередодні Євро-2012 він не зміг вимовити слоган "Увімкніть Україну!"

Дивіться, як Янукович не може "увімкнути" Україну



А потім виявилось, що "Україну треба зробити небезпечною для життя громадян".

Дивіться відео:



Небезпечною зробити вийшло, а от м'яса із зерна, як бачимо, не вийшло.

Згадайте, як це було:

Всі пам'ятають, що далі був Майдан і була "йолка"

Дивіться відео про Януковича і йолку



Янукович і географія

Географічні ляпи свого часу взагалі були "коником" Федоровича.

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Ізраїль він називав європейською країною, Євразію ділив на Азію та Євразію, плутав Південну Осетію з Північною, а Косово – з Сербією та Чорногорією.

Грецька гора Афон у нього опинялась в Палестині, Зимову Олімпіаду замість Буковелю пропонував провести на Буковині.

Дивіться, як це було



А Балаклія на Харківщині у нього перетворювалась на кримську Балаклаву.

Подивіться, як це виглядало:



Янукович і література

Літературні "перли" Януковича впродовж років вже стали своєрідними "афоризмами".

Згадайте, хоча б про "великого українського поета" Чехова.

Дивіться, що Янукович каже про Чехова



Чи про поетесу Анну АхмЄтову

Дивіться відео:



Ще одного одеського письменника Ісаака Бабеля Янукович, очевидно, переплутав з діячем німецького робочого руху Августом Бебелем.



Не можемо не згадати про Януковича-спортсмена.

Дивіться відео про Януковича і пеньки



І підтримувача страусів.

Згадайте, як Янукович "підтримував" страусів



Просимо Віктора Федоровича його ж словами:

Дивіться відео: Янукович "Остановитесь!"

Повертайтесь в Україну – ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо!