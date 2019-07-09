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      День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача

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      День народження Януковича: 9 липня йому виповнюється 69 років
      День народження Януковича: 9 липня йому виповнюється 69 років / Колаж 24 Каналу

      9 липня Віктору Януковичу виповнюється 69 років. Вже шостий рік поспіль йому доводиться відзначати свої уродини, переховуючись у Росії від українського правосуддя за злочини, скоєні під час свого правління.

      Сайт "24" не розсипатиметься привітаннями та компліментами на адресу сьогоднішнього уродинника. Натомість пропонуємо згадати ті найсоковитіші курйози, з якими у нас часто асоціюється прізвище президента-втікача.

      Читайте також: Януковича викликають до суду: фото повістки для президента-утікача

      Проффесор

      О, так! Чи не вперше Віктор Федорович про себе гучно заявив, заповнюючи анкету кандидата на пост Президента України, зробивши там одразу 12 помилок у 90 словах.

      Замах яйцем

      Як же не згадати про "яєчний теракт" в Івано-Франківську. У місті після цього навіть встановили пам'ятник "важкому тупому предметові".

      Дивіться, як у Януковича кинули яйцем


      Янукович і двері

      Ще навіть не ставши президентом, Янукович вже отримував знаки згори. Як же промовисто перед ним зачинялись двері на церемонії інавгурації.

      Згадайте, як перед Януковичем зачинялись двері


      Янукович і вінок

      І з яким же непрозорим натяком на нього падав вінок у перші місяці на посаді!

      Дивіться епічне відео, як на Януковича падав вінок


      Янукович і українська

      Щоб зібрати філологічні "перли" Віктора Федоровича, варто видати окрему книгу. Пригадаємо кілька з них.

      Пам'ятаєте, як напередодні Євро-2012 він не зміг вимовити слоган "Увімкніть Україну!"

      Дивіться, як Янукович не може "увімкнути" Україну


      А потім виявилось, що "Україну треба зробити небезпечною для життя громадян".

      Дивіться відео:


      Небезпечною зробити вийшло, а от м'яса із зерна, як бачимо, не вийшло.

      Згадайте, як це було:

       

      Всі пам'ятають, що далі був Майдан і була "йолка"

      Дивіться відео про Януковича і йолку


      Янукович і географія

      Географічні ляпи свого часу взагалі були "коником" Федоровича.

      Дивіться також: Мережа вибухнула фотожабами після оповідки Трампа про захоплення аеропортів у 18 столітті

      Ізраїль він називав європейською країною, Євразію ділив на Азію та Євразію, плутав Південну Осетію з Північною, а Косово – з Сербією та Чорногорією.

      Грецька гора Афон у нього опинялась в Палестині, Зимову Олімпіаду замість Буковелю пропонував провести на Буковині.

      Дивіться, як це було


      А Балаклія на Харківщині у нього перетворювалась на кримську Балаклаву.

      Подивіться, як це виглядало:


      Янукович і література

      Літературні "перли" Януковича впродовж років вже стали своєрідними "афоризмами".

      Згадайте, хоча б про "великого українського поета" Чехова.

      Дивіться, що Янукович каже про Чехова


      Чи про поетесу Анну АхмЄтову

      Дивіться відео:


      Ще одного одеського письменника Ісаака Бабеля Янукович, очевидно, переплутав з діячем німецького робочого руху Августом Бебелем.


      Не можемо не згадати про Януковича-спортсмена.

      Дивіться відео про Януковича і пеньки


      І підтримувача страусів.

      Згадайте, як Янукович "підтримував" страусів


      Просимо Віктора Федоровича його ж словами:

      Дивіться відео: Янукович "Остановитесь!"

       

      Повертайтесь в Україну – ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо!

       

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      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Курйозні новини Новини України Новини політики Публікації Історія Статті Віктор Янукович Література
      Джерело: 24 Канал
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