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      Януковича викликають до суду: фото повістки для президента-утікача

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      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / Getty images

      Четвертого українського президента Віктора Януковича, який на початку 2014 року втік до Росії, Оболонський райсуд Києва повісткою викликає на засідання.

      Воно відбудеться об 11:00 15 липня. Суд планує розглянути скаргу захисників президента-утікача на вирок у справі про державну зраду Януковича.

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      Що відомо про вирок Віктору Януковичу?У січні Оболонський районний суд Києва визнав екс-президента Віктора Януковича винним у справі про державну зраду. Йому присудили 13 років в’язниці. Пом’якшення вироку він отримав за те, що вчинив злочин під впливом представників російської влади.

      Держзрада Януковича полягає у тому, що після своєї втечі до Росії у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні.

      Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

      Так, у газеті "Урядовий кур’єр" оприлюднили повістку, адресовану Віктору Януковичу. У ній, зокрема, йдеться, що в разі неявки без поважних причин до Януковича можуть застосувати штраф, примусовий привід, а у випадку ухилення від явки – навіть розпочати досудове розслідування чи спеціальне судове провадження.

      Янукович суд вирок апеляція повістка
      Повістка Януковичу/ скрін із електронної версії газети "Урядовий кур'єр"

      Серед іншого, суд нагадує Віктору Федоровичу не забути взяти з собою паспорт.

      Дивіться біографію Віктора Януковича у відео:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Судді Віктор Янукович
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