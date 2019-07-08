Мережа вибухнула фотожабами після оповідки Трампа про захоплення аеропортів у 18 столітті
Американський президент Дональд Трамп під час промови з нагоди Дня незалежності США здивував розповіддю, як американська армія захоплювала аеропорти у боях проти британської колоніальної армії у 18 столітті.
Президент США нагадав про визначні події під час війни за незалежність, зокрема вказав: "Наша армія контролювала повітря, утримувала фортеці, брала штурмом аеропорти, робила все, що мала робити", передає "Громадське".
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З цього приводу соцмережі інтенсивно почали поповнюватись народною творчістю. Безліч фотожаб викладають під хештегом #RevolutionaryWarAirportStories — історії про аеропорти революційної війни.
"Битва за багаж (1776 рік). Велика кількість життів була втрачена. І валіз також. Деякі кажуть, що це була найгірша різанина, яку вони коли-небудь бачили", – потролив Трампа один з користувачів.
"Це часи, які випробовуюють людську душу. Томас Пейн, 1776 рік".
А от про "окупацію аеропорту у Вашингтоні", 1777 рік.
Окрім жартів. Найстарішим у світі вважаєють аеропорт Коледж-Парк у штаті Меріленд, США. Його заснував Вілбер Райт у 1909 році. Аеропорт Гамбурга, який відкрили у 1911 році, став першим у світі комерційним аеропортом. Він все ще діє.