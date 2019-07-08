Мережа вибухнула фотожабами після оповідки Трампа про захоплення аеропортів у 18 столітті

Американський президент Дональд Трамп під час промови з нагоди Дня незалежності США здивував розповіддю, як американська армія захоплювала аеропорти у боях проти британської колоніальної армії у 18 столітті.

Президент США нагадав про визначні події під час війни за незалежність, зокрема вказав: "Наша армія контролювала повітря, утримувала фортеці, брала штурмом аеропорти, робила все, що мала робити", передає "Громадське".

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З цього приводу соцмережі інтенсивно почали поповнюватись народною творчістю. Безліч фотожаб викладають під хештегом #RevolutionaryWarAirportStories — історії про аеропорти революційної війни.

"Битва за багаж (1776 рік). Велика кількість життів була втрачена. І валіз також. Деякі кажуть, що це була найгірша різанина, яку вони коли-небудь бачили", – потролив Трампа один з користувачів.

#RevolutionaryWarAirportStories

The Battle of Baggage Claim (1776)

Many Lives were lost. And Bags too. Some people are saying it was the worst massacre they had ever seen.



Art from @Acyn pic.twitter.com/ZuKfgy3ghd — Covfefe Jones- King Of Shade (@King_Of_Shade) 5 липня 2019 р.

"Це часи, які випробовуюють людську душу. Томас Пейн, 1776 рік".

А от про "окупацію аеропорту у Вашингтоні", 1777 рік.

One of the prized possessions in my family is this commemorative postcard of the Lexington, Va. Militia occupying the terminal at DCA in 1777. #RevolutionaryWarAirports#RevolutionaryWarAirportStories pic.twitter.com/EYtlXcRmZE — Keith Gaddie (@GaddieWindage) 5 липня 2019 р.

Little known fact: An immense fog that rolled in off the Atlantic grounded all flights at Logan. Otherwise, Paul Revere would have been able to implement his original plan:#RevolutionaryWarAirportStories pic.twitter.com/Gg7T3EbMxC — cosmo (@agpennypckr) 5 липня 2019 р.

The timely arrival of zeppelins with supplies help Washington win the battle of La Guardia Airport#RevolutionaryWarAirportStories #RevolutionaryWarAirports pic.twitter.com/PGcAzXZtPx — Airship (@AirshipZR1) 5 липня 2019 р.

George Washington directing the YE Olde Flying Tigers at the battle of Dulles International #RevolutionaryWarAirportStories #RevolutionaryWarAirports pic.twitter.com/MuqOydq8oX — Airship (@AirshipZR1) 5 липня 2019 р.

Only Trump knew this unknown fact. George Washington had stealth jets as part of his arsenal during the Revolutionary War. #RevolutionaryWarAirportStories pic.twitter.com/19uMJUq19i — Gary Schepp (@GSchepp) 5 липня 2019 р.

Video of The 1775 Continental Army memorial flypast. A quite unbelievable sight I think you’ll agree! #RevolutionaryWarAirportStories pic.twitter.com/V9MyluUanA — David Williamson #FBPE #FPHD (@Ourtosh) 7 липня 2019 р.

Окрім жартів. Найстарішим у світі вважаєють аеропорт Коледж-Парк у штаті Меріленд, США. Його заснував Вілбер Райт у 1909 році. Аеропорт Гамбурга, який відкрили у 1911 році, став першим у світі комерційним аеропортом. Він все ще діє.