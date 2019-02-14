Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують

Щороку 14 лютого закохані пари святкують День Святого Валентина. Ми вирішили пригадати найбільш пристрасні поцілунки-привітання міжнародних та українських політиків. Вони, як з'ясувалося, обожнюють тактильний контакт.

Безперечено найбільший любитель поцілунків та обіймів голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Він проявляє свою любов дуже по-різному: декого цілує у лоб, декого у губи, руку та щоку.

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Жан-Клод Юнкер вирішив поцілувати П'єра Московісі у лоб



А тут люблячий Юнкер з нашим Яценюком



Не усі люблять обійматися з Юнкером

Однак канцлер Австрії Себастьян Курц завжди намагається уникати знаків прихильності від Юнкера. Напевно, канцлер не із тих, хто любить тактильний контакт.



Себастьян Курц намагається уникнути "любові" від Юнкера

Не можемо не пригадати особливі стосунки канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона. Здається, що Макрон частіше цілує Меркель, аніж власну дружину. Ця "парочка" з радістю обмінюється поцілунками, розмовами "на вушко" та обіймами.



Особливі стосунки Меркель та Макрона



Президент Франції не хотів відпускати Ангелу

До слова, у "трикутнику кохання" свою симпатію до президента Франції публічно визнає і американський лідер Дональд Трамп. Президент США навіть офіційно повідомляв на прес-конференції, що Макрон йому дуже подобається. Дональд Трамп обожнює тримати французького лідера за руку та буквально "здуває з нього пилинки".



Трамп та Макрон тримаються за руки



Дональд Трамп "здуває пилинки" з Макрона



Лідер США не уникає нагоди приділити увагу Макрону

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відзначився якось теж цікавою ситуацією з поцілунками. Під час офіційної зустрічі з бельгійським прем'єром Шарлем Мішелем він буквально накинувся на дружину політика з обіймами та поцілунками, проігнорувавши свого колегу.



Епічна ситуація, погодьтеся?

Звичайно, ми не забули і про українських політиків, які не лише сперечаються та, буває, б'ються у Раді, але й теж часто цілуються та обіймаються.

Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко раніше були ще тими друзями. І поцілуватися любили.



Тимошенко і Яценюк палко обіймаються

Лідерка БЮТ взагалі рекордсменка у поцілунках. Гляньте лишень на ці обійми з Рінатом Ахметовим та поцілунок з Віктором Ющенком.



Ахметов та Тимошенко



Таких поцілунків і обіймів в них було багато

Інколи Тимошенко цілує і жінок.



Ніжності жінок у стінах Ради

А от лідер Радикальної партії Олег Ляшко любить екзотичні поцілунки. Йому подобається цілувати корів, землю, дельфінів та бабусь…



У головного радикала Ляшка дивні вподобання

