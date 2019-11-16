"Слуга народа" Шевченко снова выдал громкое заявление: на этот раз об угнетении русскоязычных

Опальный нардеп от "Слуги народа Евгений Шевченко считает, что русскоязычных жителей Востока Украины силой заставляют общаться на украинском, "переламывая через колено".

Как отметил он в эфире телеканала ZIK, русскоязычных жителей Украины заставляют забыть про свои корни и культурные ценности.

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"Это ведет к примирению у нас? Это ведет к благосостоянию в стране?", – добавляет парламентарий.

Шевченко подчеркнул, что он выступает за монокультурную Украину, то есть страну, где не будут делить народ по языку. И тогда, по его убеждению, Украина сможет легко дать отпор России.

В то же время "слуга народа" отметил, что Украина – многонациональная страна, и здесь живет много русскоязычного народа, а именно греков, болгар, евреев и самих россиян. Всего насчитывается несколько миллионов русскоязычных.

Я сделал запрос в национальную комиссию относительно того, чтобы они дали свою правовую оценку "5 каналу" и журналисту Остапу Дроздову, который назвал жителей востока людьми второго сорта. Я боролся и буду бороться с теми людьми, которые провоцируют межнациональную ненависть, вражду и неприятие других людей по расовой принадлежности, языковой, территориальной и национальной. Это мои абсолютные убеждения,

– заявил Шевченко.

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Заметим, что это уже не первое громкое заявление Евгения Шевченко. В частности, недавно он выступил в эфире российского пропагандистского телеканала. Во время своей речи он упомянул украинскую армию, формулу Штайнмайера и заявил, что "языковой вопрос, который подняли ультранационалисты, привел к расколу общества". Кроме этого, он вступил в словесную перепалку с так называемым главой боевиков Денисом Пушилиным.

В Украине на такой шаг нардепа отреагировали довольно резко, включительно с его коллегами из фракции. Сам Шевченко объяснил свой поступок необходимостью "донести гражданам России прямую позицию украинского народа по созданию и выполнению всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях".

А председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что нардепам в целом не запрещают ходить на российские телеканалы, однако не рекомендуют.

Мы не рекомендуем, это действительно позиция. Почему? Потому что, как в ситуации с нардепом Шевченко, его подставили в чистом виде. Сказали, что ему надо выступить в студии, а включили напрямую с лидером террористической группировки Пушилиным,

– пояснил он.

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