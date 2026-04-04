Оккупанты не успели создать нормальную оборону. Это позволило украинским силам провести контратаку и оттеснить противника, говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.
Смотрите также Украинские контратаки сорвали план России по Запорожью, – Силы обороны
Благодаря ВСУ выбили россиян из Днепропетровщины?
Россияне часто использовали так называемые "флаговтики" – заходили в село небольшими группами, устанавливали флаг и пытались выдать это за захват населенного пункта. На самом деле во многих населенных пунктах их было очень мало или не было вообще.
По состоянию на конец марта активная фаза наступательной операции на Днепропетровщине завершилась. На картах DeepState нет полностью "зачищенных" территорий – все освобожденные населенные пункты остаются в "серой зоне", потому что там еще фиксируют отдельные группы россиян. Полная зачистка требует времени.
В то же время командир батальона "Сапсаны" Михаил "Депутат" Трач объясняет, что российские силы применяют тактику "тысячи порезов", то есть действуют небольшими пехотными группами, которые просачиваются на отдельные участки, не устанавливая сплошного контроля. По его словам, такие группы могут прятаться в подвалах или укрытиях и оставаться на местности без полноценного содержания территории, что затрудняет ее быструю очистку.
Какова ситуация в Днепропетровской области?
Владимир Зеленский 3 апреля сообщил, что по данным разведок, ситуация на фронте сейчас является лучшей для Украины за последние 10 месяцев.
Силы обороны освободили 11 населенных пунктов на Александровском направлении.
В феврале российские войска потеряли доступ к Starlink, что существенно усложнило их действия, и примерно тогда же появились сообщения об украинских контратаках на Днепропетровщине. Из-за этого часть наблюдателей связывала успехи Сил обороны именно с отключением связи, однако командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов объяснил, что наступление началось еще до этого. По его словам, если бы Starlink выключили раньше, операция могла бы быть еще более успешной, ведь украинские подразделения смогли бы продвинуться глубже.