Оккупанты не успели создать нормальную оборону. Это позволило украинским силам провести контратаку и оттеснить противника, говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.

Благодаря ВСУ выбили россиян из Днепропетровщины?

Россияне часто использовали так называемые "флаговтики" – заходили в село небольшими группами, устанавливали флаг и пытались выдать это за захват населенного пункта. На самом деле во многих населенных пунктах их было очень мало или не было вообще.

По состоянию на конец марта активная фаза наступательной операции на Днепропетровщине завершилась. На картах DeepState нет полностью "зачищенных" территорий – все освобожденные населенные пункты остаются в "серой зоне", потому что там еще фиксируют отдельные группы россиян. Полная зачистка требует времени.

В то же время командир батальона "Сапсаны" Михаил "Депутат" Трач объясняет, что российские силы применяют тактику "тысячи порезов", то есть действуют небольшими пехотными группами, которые просачиваются на отдельные участки, не устанавливая сплошного контроля. По его словам, такие группы могут прятаться в подвалах или укрытиях и оставаться на местности без полноценного содержания территории, что затрудняет ее быструю очистку.

Какова ситуация в Днепропетровской области?