Накануне, 21 июля, в Киеве нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой. Произошло это под стенами Верховной Рады. Правда, политик решил сразу же ответить злоумышленнику, подошел и ударил того в лицо.

Волошина облили зеленкой: коротко

В депутата бросили яйцом, в котором и была зеленка. В итоге жидкость попала на его лицо. Также пострадали еще несколько депутатов, которые были рядом, в том числе "слуги народа" Александр Кабанов и Евгений Шевченко, пишет 24 канал.

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Во время словесной перепалки, которая произошла после, активисты объяснили Волошину, что ему досталось за слова о том, что Украина – страна без суверенитета. По их словам, они воевали за Украину, зато нардеп получает деньги от России.

Полиции сразу же удалось задержать нападавших, которые даже не пытались убежать, а просто шли по улице. Их доставили в Печерское управление полиции для дачи объяснений. По результатам проверки "действиям мужчин предоставят правовую оценку".

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Интересный момент

Сразу после того, как правоохранители задержали злоумышленников, Волошин подошел к одному из нападавших и ударил того в лицо со словами: "Ты мне глаза выжег, с**а". Также ответил и Шевченко – опальный парламентарий назвал активиста "животным" и "фашистом".

Смотрите видео, как Волошин ударил своего обидчика (Внимание! Ненормативная лексика! 18+)

Известно, что одним из тех, кто облил нардепов, оказался ветеран АТО, волонтер и активист Александр Погребиский.

Обратите внимание! Ознакомиться с биографией Олега Волошина и узнать, чем он прославился, можете по этой ссылке.