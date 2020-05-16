Капіталізм не пройде: нардеп від "Слуги народу" Шевченко хоче медицину, як в СРСР – відео

Депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Євген Шевченко 15 травня заявив, що хотів би повернути медицину, яка існувала в часи СРСР. Він вважає радянську систему медицини в найкращою.

Він розкритикував ексглаву МОЗ Уляну Супрун за те, що та почала реформу охорони здоров'я, яка існує в Канаді та Великій Британії. Таку заяву він зробив в ефірі UA: Перший.

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Дискусія велася на підвищених тонах. Коли мова зайшла про фінансування лікарень, Шевченко наголосив, що "гроші повинні розподілятися по лікарнях залежно від того, скільки там населення". За його словами, так буде справедливо.

Шевченко вважає, що капіталізм, який Україні нав'язують ззовні ніколи не приживеться в нашій державі.

Так, я хочу, щоб була система, як в СРСР. І пандемія показала, що це найкраща система. Тому в нас немає такої катастрофи, як в інших країнах. У нас радянська влада, коли була в 20 – 30-их роках, такі пандемії витримувала... Це ж все через кров і смерть людей, це ж досвід, розумієте чи ні?

– переконаний Шевченко.

Дивіться відео заяви Шевченка про найкращу радянську медицину:

Що відомо про Євгена Шевченка?Депутат Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №76 (Запорізька область). Нині є членом Комітету з питань економічного розвитку. Раніше обіймав керівні посади в компаніях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Окрім цього, працював електриком у колгоспі.



Шевченко минулого року взяв участь у пропагандистському шоу на російському "Першому каналі". Там він, зокрема, заявив, що "мовне питання, яке було піднято ультранаціоналістами, призвело до розколу суспільства". Він вважає, що російськомовних жителів Сходу України силою змушують спілкуватися українською, "переламуючи через коліно".

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