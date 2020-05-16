Капитализм не пройдет: нардеп от "Слуги народа" Шевченко хочет медицину, как в СССР – видео
Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко 15 мая заявил, что хотел бы вернуть медицину, которая существовала во времена СССР. Он считает советскую систему медицины в лучшей.
Он раскритиковал экс-главу Минздрава Ульяну Супрун за то, что та начала реформу здравоохранения, которая существует в Канаде и Великобритании. Такое заявление он сделал в эфире UA: Первый.
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Дискуссия велась на повышенных тонах. Когда речь зашла о финансировании больниц, Шевченко отметил, что "деньги должны распределяться по больницам в зависимости от того, сколько там населения". По его словам, так будет справедливо.
Шевченко считает, что капитализм, который Украине навязывают извне никогда не приживется в нашем государстве.
Да, я хочу, чтобы была система, как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система. Поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. У нас советская власть, когда была в 20-30-х годах, такие пандемии выдерживала... Это же все из-за крови и смерти людей, это же опыт, понимаете или нет?
– убежден Шевченко.
Смотрите видео заявления Шевченко о лучшей советской медицине:
Что известно о Евгении Шевченко?Депутат Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №76 (Запорожская область). Сейчас является членом Комитета по вопросам экономического развития. Ранее занимал руководящие должности в компаниях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Кроме этого, работал электриком в колхозе.
Шевченко в прошлом году принял участие в пропагандистском шоу на российском "Первом канале". Там он, в частности, заявил, что "языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу общества". Он считает, что русскоязычных жителей Востока Украины силой заставляют общаться на украинском, "переламывая через колено".
Какая судьба медреформы в Украине?
- Первый этап медицинской реформы стартовал еще в 2018 году. Ее начала тогдашняя министр здравоохранения Ульяна Супрун.
- Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена.
- Нынешняя власть пока решила заблокировать реформу. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями.