Саморобні костюми захисту та операції на вулиці: AP показав жах лікарень України

На додачу до своїх проблем система охорони здоров’я України зазнала ще одного удару. Сьогодні через ситуацію з коронавірусом вона є, м’яко кажучи, перезавантажено. Хоча кількість інфікованих COVID-19 в Україні – не така вже й велика. Видання The Associated Press показало весь жах, який зараз можна спостерігати в українських лікарнях.

Кореспондент американської інформаційної агенції відвідав Україну та зробив фоторепортаж з українських лікарень. Зокрема, він побував у тих регіонах, де траплялися найбільші спалахи коронавірусу, – на Буковині, Тернопільщині, Рівненщині та Житомирщині. Відповідний матеріал з’явився на новинному сайті The Associated Press.

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Також він розповів, що медики в українських лікарнях працюють у саморобних захисних масках і костюмах з поліетиленовими пакетами поверх взуття. Журналіст звертає увагу й на те, що лікарні перевантажено пацієнтами: в медустановах, які розраховано на 150 хворих на коронавірус, перебуває 250 осіб. Крім цього, пише видання, відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах змушує медичних працівників проводити розтини зовні, під деревами.

Що відбувається у перезавантажених лікарнях України в період епідемії коронавірусу (Фото: The Associated Press)

Автор матеріалу зауважив, що найбільш очевидною є проблема у Чернівцях. В місті та околицях уже підтвердили понад 2 тисячі випадків COVID-19.

Моя душа кричить. У нас – дефіцит медичного обладнання та засобів індивідуального медичного захисту. Як наслідок, ми заражаємося,

– розповідає виданню анестезіолог Чернівецької обласної лікарні Микола Шарахліцький.

А завідувач відділенням інтенсивної терапії цієї ж лікарні Костянтин Дронь заявив, що медикам "бракує всього".

"Я не думаю, що хоча б одна лікарня в Україні має все, що потрібно", – каже лікар.

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Терапевт із Почаєва, 51-річний Іван Венжінович, зі свого боку стверджує, що "сімейні лікарі самоусунулися від вирішення проблеми".

"Вони не відвідують пацієнтів, а дають консультації телефоном. Усі бояться заразитися коронавірусом", – зауважив він.

Видання додає, що у самому Почаєві немає фахівців з інфекційних захворювань. Один із них звільнився, а інший перебуває на самоізоляції після діагностованого коронавірусу.

"Всі люди втекли, а ті, хто залишився, працюють на межі своїх сил через цю реформу", – жаліється Венжінович.

Українські лікарі скаржать як на умови, так і на оплату праці (Фото: The Associated Press)

Лікарі також розповіли АР, що побоюються послаблення карантину з 11 травня.

"Ви можете бачити сумну картину нашої "готовності", і це відбувається на четвертому місяці епідемії", – зазначив патологоанатом із Тернополя Олег Стецюк.

За його словами, країна не дає медикам "ні копійки на поліпшення санітарних умов".

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Журналіст у матеріалі підкреслює, що Стецюк – одягнений у жовтий захисний костюм, який йому зшив друг, що шиє взуття. Він проводить розтин померлих від коронавірусу на свіжому повітрі, бо в лікарняному морзі немає нормальної вентиляції і водопостачання.

"Україна була повністю не готовою до епідемії. Досі велике питання, чи є готовою вона зараз", – говорить Стецюк.

Лікар розповідає, що йому відмовили і в проханні надати намет для розтину на вулиці, посилаючись на брак коштів.

Сумно та страшно, що мені доводиться думати не про своїх пацієнтів, а про те, як не померти з голоду, як оплатити свою квартиру та прогодувати сім'ю,

– зазначив 38-річний лікар Ігор Фельдман із Чернівців: він у місяць заробляє лише 4 700 гривень.

Крім того, у статті згадують корумповану економіку та виснаження бюджету країни через війну з "найманцями, яких підтримує Росія". Говорять і про нову адміністрацію президента Володимира Зеленського, яка продовжує працювати над медреформою, заснованою попередниками.

Завершується публікація тим, що президент Зеленський пообіцяв переглянути медичну реформу.

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