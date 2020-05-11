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Самодельные костюмы защиты и операции на улице: AP показал ужас больниц Украины

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Коронавирус в Украине: журналисты AP показали ситуацию в украинских больницах во время эпидемии коронавируса
Коронавирус в Украине: журналисты показали ситуацию в украинских больницах во время эпидемии коронавируса / The Associated Press

В дополнение к своим проблемам система здравоохранения Украины потерпела еще один удар. Сегодня из-за ситуации с коронавирусом она, мягко говоря, перегружена. Хотя количество инфицированных COVID-19 в Украине не такое уже и большое. Издание The Associated Press показало весь ужас, который сейчас можно наблюдать в украинских больницах.

Корреспондент американского информационного агентства посетил Украину и сделал фоторепортаж из украинских больниц. В частности, он побывал в тех регионах, где случались самые большие вспышки коронавируса – на Буковине, Тернопольщине, в Ровненской и Житомирской областях. Соответствующий материал появился на новостном сайте The Associated Press.

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Также он рассказал, что медики в украинских больницах работают в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви. Журналист обращает внимание на то, что больницы перегружены пациентами: в медучреждениях, которые рассчитаны на 150 больных коронавирусом, находится 250 человек. Кроме этого, пишет издание, отсутствие системы фильтрации в некоторых больничных моргах заставляет медицинских работников проводить вскрытия снаружи, под деревьями.

Что происходит в перегруженных больницах Украины в период эпидемии коронавируса (Фото: The Associated Press)

Автор материала отметил, что наиболее очевидна проблема в Черновцах. В городе и окрестностях уже подтвердили более 2 тысяч случаев COVID-19.

Моя душа кричит. У нас – дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся,
– рассказывает изданию анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.

А заведующий отделением интенсивной терапии этой же больницы Константин Дронь заявил, что медикам "не хватает всего".

"Я не думаю, что хотя бы у одной больницы в Украине есть все, что нужно", – говорит врач.

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Терапевт из Почаева, 51-летний Иван Венжинович, со своей стороны утверждает, что "семейные врачи самоустранились от решения проблемы".

"Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом", – отметил он.

Издание добавляет, что в самом Почаеве нет специалистов по инфекционным заболеваниям. Один из них уволился, а другой находится на самоизоляции после диагностированного коронавируса.

"Все люди убежали, а те, кто остался, работают на пределе своих сил из-за этой реформы", – жалуется Венжинович.

Украинские врачи жалуются как на условия, так и на оплату труда (Фото: The Associated Press)

Врачи рассказали АР, что опасаются ослабления карантина с 11 мая.

"Вы можете видеть печальную картину нашей "готовности", и это происходит на четвертом месяце эпидемии", – отметил патологоанатом из Тернополя Олег Стецюк.

По его словам, страна не дает медикам "ни копейки на улучшение санитарных условий".

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Журналист в материале подчеркивает, что Стецюк – одет в желтый защитный костюм, который ему сшил друг, шьет обувь. Он проводит вскрытие умерших от коронавируса на свежем воздухе, потому что в больничном морге нет нормальной вентиляции и водоснабжения.

"Украина была полностью неготова к эпидемии. До сих пор большой вопрос, является ли готовой она сейчас", – говорит Стецюк.

Врач говорит, что ему отказали и в просьбе предоставить палатку для вскрытия на улице, ссылаясь на нехватку средств.

Печально и страшно, что мне приходится думать не о своих пациентах, а о том, как не умереть с голоду, как оплатить свою квартиру и прокормить семью,
– отметил 38-летний врач Игорь Фельдман из Черновцов: он в месяц зарабатывает лишь 4 700 гривен.

Кроме того, в статье вспоминают коррумпированную экономику и истощение бюджета страны из-за войны с "наемниками, которых поддерживает Россия". Говорят и о новой администрации президента Владимира Зеленского, которая продолжает работать над медреформой, основанной предшественниками.

Завершается публикация тем, что президент Зеленский пообещал пересмотреть медицинскую реформу.

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Репортаж из украинских больниц в период эпидемии коронавируса: видеоверсия

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Медицинская реформа Новости Житомира Ровно Тернополь Новости Черновцов СМИ Журналисты
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