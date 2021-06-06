У "Слузі народу" анонсували ще кілька законопроєктів з деолігархізації

Нардепка Євгенія Кравчук прокоментувала президентський законопроєкт про деолігархізацію. За її словами, до нього запропонують щонайменше 7 додаткових документів.
"Слуга народу" зазначила, що наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Еспресо".
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Парламентарка наголосила, що з цієї причини необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Окрім нього ще запропонують щонайменше 7 додаткових документів.
Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально,
– сказала нардепка.
Великий бізнес має платити податки
Євгенія Кравчук додала, що великий бізнес повинен платити податки, а не намагатися отримати політичні переваги через ручних людей у Верховній Раді чи Кабінеті Міністрів України.
5 років були одні, змінилася влада – прийшли інші. І тепер прийшли ми – абсолютно нові люди, які ніколи не були у владі та ніколи не були пов'язані з політикою, і вирішили кинути виклик системі,
– підсумувала "слуга народу".
Законопроєкт про олігархів: коротко
Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.
Водночас член Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський пояснив, що в реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:
- беруть участь у політичному житті;
- мають значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
- є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
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