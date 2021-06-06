В "Слуге народа" анонсировали еще несколько законопроектов по деолигархизации

Нардеп Евгения Кравчук прокомментировала президентский законопроект о деолигархизации. По ее словам, к нему предложат по меньшей мере 7 дополнительных документов.

"Слуга народа" отметила, что сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, которое регулирует деятельность олигархов. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо".

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Парламентарий подчеркнула, что по этой причине необходимо принять законопроект о деолигархизации. Кроме него будет еще предложено не менее 7 дополнительных документов.

Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовящиеся в процессе. Это нормально,

– сказала нардеп.

Крупный бизнес должен платить налоги

Евгения Кравчук добавила, что крупный бизнес должен платить налоги, а не пытаться получить политические преимущества из-за ручных людей в Верховной Раде и Кабинете Министров Украины.

5 лет были одни, сменилась власть – пришли другие. И теперь мы пришли совершенно новые люди, которые никогда не были во власти и никогда не были связаны с политикой, и решили бросить вызов системе,

– подытожила "слуга народа".

Законопроект об олигархах: коротко

Создание законопроекта о статусе олигарха в Украине инициировал президент Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля.

Главная задача документа – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

В то же время член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский пояснил, что в реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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