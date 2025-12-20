12 страв на Різдво: прості покрокові рецепти, які врятують будь-яке свято

Різдвяний стіл в Україні – це не просто вечеря, а глибокий символ віри, памʼяті й родинної єдності. Традиція готувати 12 страв повʼязана з кількістю апостолів і достатком на весь рік.

Усі страви – пісні, але щедрі на смаки й сенси. Редакція 24 Каналу зібрала підбірку детальних покрокових рецептів, які можна сміливо брати за основу святкового меню. Кутя – головна різдвяна страва Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 250 грамів пшениці;

– 100 грамів маку;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 3 – 4 столові ложки меду;

– 1 літр води. Приготування: Промийте пшеницю, залийте водою та варіть до мʼякості 40 – 60 хвилин. Мак запарте окропом, злийте воду й перетріть до появи "молочка". Горіхи дрібно посічіть. Змішайте пшеницю з маком і горіхами, додайте мед та за потреби – трохи узвару для соковитості. Кутя – обов'язкова страва на Різдво / Фото Depositphotos Узвар із сухофруктів Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 200 грамів сушених яблук;

– 100 грамів сушених груш;

– 100 грамів чорносливу;

– 2 – 3 столові ложки меду;

– 2 літри води. Приготування: Промийте сухофрукти, залийте водою, доведіть до кипіння й варіть 20 – 25 хвилин. Зніміть узвар з вогню та дайте настоятися. Додайте мед у ще теплий напій. Борщ пісний з грибами Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 буряки;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 2 картоплини;

– 100 грамів сушених грибів;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець до смаку;

– 2 літри води. Приготування: Гриби замочіть і відваріть. Окремо обсмажте натерті буряк і моркву, а також подрібнену цибулю. Додайте томатну пасту та перемішайте. У воду викладіть картоплю, гриби, засмажку та варіть 20 хвилин. Посоліть і дайте настоятися. Вареники з капустою Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– дрібка солі;

– 400 грамів квашеної капусти;

– 1 цибулина;

– олія для смаження. Приготування: Замісіть пісне тісто з борошна, води, дрібки солі та олії. Нашинковану капусту обсмажте з подрібненою цибулею. Сформуйте вареники та відваріть їх у підсоленій воді до готовності. Вареники здавна готують на Різдво / Фото Depositphotos Вареники з картоплею Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– 5 картоплин;

– 1 цибулина;

– сіль, перець. Приготування: Картоплю почистьте, відваріть і зробіть пюре. Цибулю обсмажте й додайте до картоплі. Приготуйте тісто з борошна, води, олії та солі. Зліпіть вареники та відваріть їх до готовності. Голубці з рисом і грибами Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 голівка капусти;

– 150 грамів рису;

– 200 грамів грибів;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець до смаку. Приготування: Рис відваріть до напівготовності. Подрібнені гриби обсмажте з натертою морквою та порізаною дрібним кубиком цибулею. Змішайте засмажку з рисом. Бланшуйте капустяні листки до м'якості. Загорніть начинку в капустяні листки та тушкуйте 40 хвилин. Такі голубці вам точно сподобаються / Фото Depositphotos Запечена риба Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм коропа або хека;

– 2 цибулини;

– 3 столові ложки олії;

– сіль, перець. Приготування: Рибу почистьте, обмийте, приберіть зайву вологу паперовими рушниками та посоліть. Викладіть її у форму з порізаною цибулею, збризніть олією. Запікайте 30 – 35 хвилин при 180°C. Оселедець з цибулею Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 солоні оселедці;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки олії. Приготування: Очистьте рибу та наріжте її шматочками. Поріжте цибулю кільцями. Змішайте оселедець та цибулю, збризніть олією та подавайте. Така квасоля завжди виходить дуже смачною / Фото Madame Vorger 9. Квасоля тушкована Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів квасолі;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– олія;

– сіль. Приготування: Квасолю замочіть щонайменше на годину. Відваріть до готовності. Обсмажте подрібнену цибулю, додайте томат і квасолю. Тушкуйте ще приблизно 15 хвилин. Грибна підлива Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 200 грамів грибів;

– 1 цибулина;

– 1 столова ложка борошна;

– 2 столові ложки олії;

– 300 мілілітрів води;

– сіль, перець. Приготування: Гриби почистьте, поріжте та обсмажте з подрібненою цибулею. Додайте борошно, воду й потушкуйте до густоти ще приблизно 15 хвилин. Грибна підливка – окраса різдвяного столу / Фото Depositphotos Пампушки з часником (пісні) Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 2 столові ложки олії;

– сіль;

– 3 зубчики часнику. Приготування: Замісіть тісто з борошна, дріжджів, олії, солі та води. Залиште на годину, щоб воно підійшло. Сформуйте пампушки та випікайте їх 20 хвилин при 180°C. Готові пампушки змастіть часниковою олією. Пісні пиріжки з повидлом Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– 7 грамів дріжджів;

– 200 грамів повидла. Приготування: Замісіть тісто з борошна, води, дріжджів та олії. Залиште на годину підійти. Сформуйте пиріжки з начинкою з повидла. Випікайте 20 – 25 хвилин при 180°C. Чим ще потішити рідних на свята? Салат Тіффані точно сподобається вашим близьким, адже він простий у приготуванні та надзвичайно смачний.

Також святковий стіл може прикрасити відомий салат "Під шампанське".