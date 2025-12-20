Укр Рус
20 грудня, 10:26
12 страв на Різдво: прості покрокові рецепти, які врятують будь-яке свято

Ольга Котів
Основні тези
  • Стаття пропонує 12 традиційних українських різдвяних страв з покроковими рецептами, які символізують віру та родинну єдність.
  • Унікальність полягає в легкості приготування та багатстві смаків, що створюють атмосферу справжнього українського Різдва.

Різдвяний стіл в Україні – це не просто вечеря, а глибокий символ віри, памʼяті й родинної єдності. Традиція готувати 12 страв повʼязана з кількістю апостолів і достатком на весь рік.

Усі страви – пісні, але щедрі на смаки й сенси. Редакція 24 Каналу зібрала підбірку детальних покрокових рецептів, які можна сміливо брати за основу святкового меню.

Кутя – головна різдвяна страва

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 250 грамів пшениці;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 3 – 4 столові ложки меду;
– 1 літр води.

Приготування:

  1. Промийте пшеницю, залийте водою та варіть до мʼякості 40 – 60 хвилин.
  2. Мак запарте окропом, злийте воду й перетріть до появи "молочка". Горіхи дрібно посічіть.
  3. Змішайте пшеницю з маком і горіхами, додайте мед та за потреби – трохи узвару для соковитості.

Кутя – обов'язкова страва на Різдво / Фото Depositphotos

Узвар із сухофруктів

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів сушених яблук;
– 100 грамів сушених груш;
– 100 грамів чорносливу;
– 2 – 3 столові ложки меду;
– 2 літри води.

Приготування:

  1. Промийте сухофрукти, залийте водою, доведіть до кипіння й варіть 20 – 25 хвилин.
  2. Зніміть узвар з вогню та дайте настоятися.
  3. Додайте мед у ще теплий напій.

Борщ пісний з грибами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 2 картоплини;
– 100 грамів сушених грибів;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку;
– 2 літри води.

Приготування:

  1. Гриби замочіть і відваріть.
  2. Окремо обсмажте натерті буряк і моркву, а також подрібнену цибулю. Додайте томатну пасту та перемішайте.
  3. У воду викладіть картоплю, гриби, засмажку та варіть 20 хвилин.
  4. Посоліть і дайте настоятися.

Вареники з капустою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі;
– 400 грамів квашеної капусти;
– 1 цибулина;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Замісіть пісне тісто з борошна, води, дрібки солі та олії.
  2. Нашинковану капусту обсмажте з подрібненою цибулею.
  3. Сформуйте вареники та відваріть їх у підсоленій воді до готовності.

Вареники здавна готують на Різдво / Фото Depositphotos

Вареники з картоплею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– 5 картоплин;
– 1 цибулина;
– сіль, перець.

Приготування:

  1. Картоплю почистьте, відваріть і зробіть пюре.
  2. Цибулю обсмажте й додайте до картоплі.
  3. Приготуйте тісто з борошна, води, олії та солі.
  4. Зліпіть вареники та відваріть їх до готовності.

Голубці з рисом і грибами

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 голівка капусти;
– 150 грамів рису;
– 200 грамів грибів;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Рис відваріть до напівготовності.
  2. Подрібнені гриби обсмажте з натертою морквою та порізаною дрібним кубиком цибулею.
  3. Змішайте засмажку з рисом.
  4. Бланшуйте капустяні листки до м'якості.
  5. Загорніть начинку в капустяні листки та тушкуйте 40 хвилин.

Такі голубці вам точно сподобаються / Фото Depositphotos

Запечена риба

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм коропа або хека;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки олії;
– сіль, перець.

Приготування:

  1. Рибу почистьте, обмийте, приберіть зайву вологу паперовими рушниками та посоліть.
  2. Викладіть її у форму з порізаною цибулею, збризніть олією.
  3. Запікайте 30 – 35 хвилин при 180°C.

Оселедець з цибулею

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 солоні оселедці;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії.

Приготування:

  1. Очистьте рибу та наріжте її шматочками.
  2. Поріжте цибулю кільцями.
  3. Змішайте оселедець та цибулю, збризніть олією та подавайте.

Така квасоля завжди виходить дуже смачною / Фото Madame Vorger

9. Квасоля тушкована

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів квасолі;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– олія;
– сіль.

Приготування:

  1. Квасолю замочіть щонайменше на годину. Відваріть до готовності.
  2. Обсмажте подрібнену цибулю, додайте томат і квасолю.
  3. Тушкуйте ще приблизно 15 хвилин.

Грибна підлива

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів грибів;
– 1 цибулина;
– 1 столова ложка борошна;
– 2 столові ложки олії;
– 300 мілілітрів води;
– сіль, перець.

Приготування:

  1. Гриби почистьте, поріжте та обсмажте з подрібненою цибулею.
  2. Додайте борошно, воду й потушкуйте до густоти ще приблизно 15 хвилин.

Грибна підливка – окраса різдвяного столу / Фото Depositphotos

Пампушки з часником (пісні)

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 2 столові ложки олії;
– сіль;
– 3 зубчики часнику.

Приготування:

  1. Замісіть тісто з борошна, дріжджів, олії, солі та води.
  2. Залиште на годину, щоб воно підійшло.
  3. Сформуйте пампушки та випікайте їх 20 хвилин при 180°C.
  4. Готові пампушки змастіть часниковою олією.

Пісні пиріжки з повидлом

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– 7 грамів дріжджів;
– 200 грамів повидла.

Приготування:

  1. Замісіть тісто з борошна, води, дріжджів та олії. Залиште на годину підійти.
  2. Сформуйте пиріжки з начинкою з повидла.
  3. Випікайте 20 – 25 хвилин при 180°C.

Чим ще потішити рідних на свята?