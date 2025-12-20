Усі страви – пісні, але щедрі на смаки й сенси. Редакція 24 Каналу зібрала підбірку детальних покрокових рецептів, які можна сміливо брати за основу святкового меню.
Буде смачно Новий рік по-президентськи: дивуємо гостей улюбленими стравами Володимира Зеленського
Кутя – головна різдвяна страва
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів пшениці;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 3 – 4 столові ложки меду;
– 1 літр води.
Приготування:
- Промийте пшеницю, залийте водою та варіть до мʼякості 40 – 60 хвилин.
- Мак запарте окропом, злийте воду й перетріть до появи "молочка". Горіхи дрібно посічіть.
- Змішайте пшеницю з маком і горіхами, додайте мед та за потреби – трохи узвару для соковитості.
Кутя – обов'язкова страва на Різдво / Фото Depositphotos
Узвар із сухофруктів
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів сушених яблук;
– 100 грамів сушених груш;
– 100 грамів чорносливу;
– 2 – 3 столові ложки меду;
– 2 літри води.
Приготування:
- Промийте сухофрукти, залийте водою, доведіть до кипіння й варіть 20 – 25 хвилин.
- Зніміть узвар з вогню та дайте настоятися.
- Додайте мед у ще теплий напій.
Борщ пісний з грибами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 2 картоплини;
– 100 грамів сушених грибів;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку;
– 2 літри води.
Приготування:
- Гриби замочіть і відваріть.
- Окремо обсмажте натерті буряк і моркву, а також подрібнену цибулю. Додайте томатну пасту та перемішайте.
- У воду викладіть картоплю, гриби, засмажку та варіть 20 хвилин.
- Посоліть і дайте настоятися.
Вареники з капустою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі;
– 400 грамів квашеної капусти;
– 1 цибулина;
– олія для смаження.
Приготування:
- Замісіть пісне тісто з борошна, води, дрібки солі та олії.
- Нашинковану капусту обсмажте з подрібненою цибулею.
- Сформуйте вареники та відваріть їх у підсоленій воді до готовності.
Вареники здавна готують на Різдво / Фото Depositphotos
Вареники з картоплею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– 5 картоплин;
– 1 цибулина;
– сіль, перець.
Приготування:
- Картоплю почистьте, відваріть і зробіть пюре.
- Цибулю обсмажте й додайте до картоплі.
- Приготуйте тісто з борошна, води, олії та солі.
- Зліпіть вареники та відваріть їх до готовності.
Голубці з рисом і грибами
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 голівка капусти;
– 150 грамів рису;
– 200 грамів грибів;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Рис відваріть до напівготовності.
- Подрібнені гриби обсмажте з натертою морквою та порізаною дрібним кубиком цибулею.
- Змішайте засмажку з рисом.
- Бланшуйте капустяні листки до м'якості.
- Загорніть начинку в капустяні листки та тушкуйте 40 хвилин.
Такі голубці вам точно сподобаються / Фото Depositphotos
Запечена риба
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм коропа або хека;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки олії;
– сіль, перець.
Приготування:
- Рибу почистьте, обмийте, приберіть зайву вологу паперовими рушниками та посоліть.
- Викладіть її у форму з порізаною цибулею, збризніть олією.
- Запікайте 30 – 35 хвилин при 180°C.
Оселедець з цибулею
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 солоні оселедці;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Очистьте рибу та наріжте її шматочками.
- Поріжте цибулю кільцями.
- Змішайте оселедець та цибулю, збризніть олією та подавайте.
Така квасоля завжди виходить дуже смачною / Фото Madame Vorger
9. Квасоля тушкована
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів квасолі;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– олія;
– сіль.
Приготування:
- Квасолю замочіть щонайменше на годину. Відваріть до готовності.
- Обсмажте подрібнену цибулю, додайте томат і квасолю.
- Тушкуйте ще приблизно 15 хвилин.
Грибна підлива
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів грибів;
– 1 цибулина;
– 1 столова ложка борошна;
– 2 столові ложки олії;
– 300 мілілітрів води;
– сіль, перець.
Приготування:
- Гриби почистьте, поріжте та обсмажте з подрібненою цибулею.
- Додайте борошно, воду й потушкуйте до густоти ще приблизно 15 хвилин.
Грибна підливка – окраса різдвяного столу / Фото Depositphotos
Пампушки з часником (пісні)
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 2 столові ложки олії;
– сіль;
– 3 зубчики часнику.
Приготування:
- Замісіть тісто з борошна, дріжджів, олії, солі та води.
- Залиште на годину, щоб воно підійшло.
- Сформуйте пампушки та випікайте їх 20 хвилин при 180°C.
- Готові пампушки змастіть часниковою олією.
Пісні пиріжки з повидлом
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– 7 грамів дріжджів;
– 200 грамів повидла.
Приготування:
- Замісіть тісто з борошна, води, дріжджів та олії. Залиште на годину підійти.
- Сформуйте пиріжки з начинкою з повидла.
- Випікайте 20 – 25 хвилин при 180°C.
