12 блюд на Рождество: простые пошаговые рецепты, которые спасут любой праздник

Рождественский стол в Украине – это не просто ужин, а глубокий символ веры, памяти и семейного единства. Традиция готовить 12 блюд связана с количеством апостолов и достатком на весь год.

Все блюда – постные, но щедрые на вкусы и смыслы. Редакция 24 Канала собрала подборку детальных пошаговых рецептов, которые можно смело брать за основу праздничного меню. Кутья – главное рождественское блюдо Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 граммов пшеницы;

– 100 граммов мака;

– 100 граммов грецких орехов;

– 3 – 4 столовые ложки меда;

– 1 литр воды. Приготовление: Промойте пшеницу, залейте водой и варите до мягкости 40 – 60 минут. Мак запарьте кипятком, слейте воду и перетрите до появления "молочка". Орехи мелко порубите. Смешайте пшеницу с маком и орехами, добавьте мед и при необходимости – немного узвара для сочности. Кутья – обязательное блюдо на Рождество / Фото Depositphotos Узвар из сухофруктов Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 200 граммов сушеных яблок;

– 100 граммов сушеных груш;

– 100 граммов чернослива;

– 2 – 3 столовые ложки меда;

– 2 литра воды. Приготовление: Промойте сухофрукты, залейте водой, доведите до кипения и варите 20 – 25 минут. Снимите узвар с огня и дайте настояться. Добавьте мед в еще теплый напиток. Борщ постный с грибами Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 свеклы;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 картофелины;

– 100 граммов сушеных грибов;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль, перец по вкусу;

– 2 литра воды. Приготовление: Грибы замочите и отварите грибы. Отдельно обжарьте натертые свеклу и морковь, а также измельченный лук. Добавьте томатную пасту и перемешайте. В воду выложите картофель, грибы, зажарку и варите 20 минут. Посолите и дайте настояться. Вареники с капустой Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– щепотка соли;

– 400 граммов квашеной капусты;

– 1 луковица;

– масло для жарки. Приготовление: Замесите постное тесто из муки, воды, щепотки соли и масла. Нашинкованную капусту обжарьте с измельченным луком. Сформируйте вареники и отварите их в подсоленной воде до готовности. Вареники издавна готовят на Рождество / Фото Depositphotos Вареники с картофелем Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки масла;

– 5 картофелин;

– 1 луковица;

– соль, перец. Приготовление: Картофель почистите, отварите и сделайте пюре. Лук обжарьте и добавьте к картофелю. Приготовьте тесто из муки, воды, масла и соли. Слепите вареники и отварите их до готовности. Голубцы с рисом и грибами Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 головка капусты;

– 150 граммов риса;

– 200 граммов грибов;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки масла;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: Рис отварите до полуготовности. Измельченные грибы обжарьте с натертой морковью и порезанным мелким кубиком луком. Смешайте зажарку с рисом. Бланшируйте капустные листья до мягкости. Заверните начинку в капустные листья и тушите 40 минут. Такие голубцы вам точно понравятся / Фото Depositphotos Запеченная рыба Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм карпа или хека;

– 2 луковицы;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– соль, перец. Приготовление: Рыбу почистите, обмойте, уберите лишнюю влагу бумажными полотенцами и посолите. Выложите ее в форму с порезанным луком, сбрызните маслом. Запекайте 30 – 35 минут при 180°C. Сельдь с луком Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 соленые сельди;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Очистите рыбу и нарежьте ее кусочками. Порежьте лук кольцами. Смешайте сельдь и лук, сбрызните маслом и подавайте. Такая фасоль всегда получается очень вкусной / Фото Madame Vorger 9. Фасоль тушеная тушеная Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов фасоли;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– масло;

– соль. Приготовление: Фасоль замочите минимум на час. Отварите до готовности. Обжарьте измельченный лук, добавьте томат и фасоль. Тушите еще примерно 15 минут. Грибная подлива Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 200 граммов грибов;

– 1 луковица;

– 1 столовая ложка муки;

– 2 столовые ложки масла;

– 300 миллилитров воды;

– соль, перец. Приготовление: Грибы почистите, порежьте и обжарьте с измельченным луком. Добавьте муку, воду и потушите до густоты еще примерно 15 минут. Грибная подливка – украшение рождественского стола / Фото Depositphotos Пампушки с чесноком (постные) Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров воды;

– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов сухих дрожжей;

– 2 столовые ложки масла;

– соль;

– 3 зубчика чеснока. Приготовление: Замесите тесто из муки, дрожжей, масла, соли и воды. Оставьте на час, чтобы оно подошло. Сформируйте пончики и выпекайте их 20 минут при 180°C. Готовые пончики смажьте чесночным маслом. Постные пирожки с повидлом Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки масла;

– 7 граммов дрожжей;

– 200 граммов повидла. Приготовление: Замесите тесто из муки, воды, дрожжей и масла. Оставьте на час подойти. Сформируйте пирожки с начинкой из повидла. Выпекайте 20 – 25 минут при 180°C. Чем еще порадовать родных на праздники? Салат Тиффани точно понравится вашим близким, ведь он прост в приготовлении и очень вкусный.

