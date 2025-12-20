Укр Рус
20 декабря, 10:26
6

12 блюд на Рождество: простые пошаговые рецепты, которые спасут любой праздник

Ольга Котив
Основні тези
  • Статья предлагает 12 традиционных украинских рождественских блюд с пошаговыми рецептами, которые символизируют веру и семейное единство.
  • Уникальность заключается в легкости приготовления и богатстве вкусов, создающих атмосферу настоящего украинского Рождества.

Рождественский стол в Украине – это не просто ужин, а глубокий символ веры, памяти и семейного единства. Традиция готовить 12 блюд связана с количеством апостолов и достатком на весь год.

Все блюда – постные, но щедрые на вкусы и смыслы. Редакция 24 Канала собрала подборку детальных пошаговых рецептов, которые можно смело брать за основу праздничного меню.

Кутья – главное рождественское блюдо

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов пшеницы;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов грецких орехов;
– 3 – 4 столовые ложки меда;
– 1 литр воды.

Приготовление:

  1. Промойте пшеницу, залейте водой и варите до мягкости 40 – 60 минут.
  2. Мак запарьте кипятком, слейте воду и перетрите до появления "молочка". Орехи мелко порубите.
  3. Смешайте пшеницу с маком и орехами, добавьте мед и при необходимости – немного узвара для сочности.

Кутья – обязательное блюдо на Рождество / Фото Depositphotos

Узвар из сухофруктов

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов сушеных яблок;
– 100 граммов сушеных груш;
– 100 граммов чернослива;
– 2 – 3 столовые ложки меда;
– 2 литра воды.

Приготовление:

  1. Промойте сухофрукты, залейте водой, доведите до кипения и варите 20 – 25 минут.
  2. Снимите узвар с огня и дайте настояться.
  3. Добавьте мед в еще теплый напиток.

Борщ постный с грибами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 свеклы;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 2 картофелины;
– 100 граммов сушеных грибов;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль, перец по вкусу;
– 2 литра воды.

Приготовление:

  1. Грибы замочите и отварите грибы.
  2. Отдельно обжарьте натертые свеклу и морковь, а также измельченный лук. Добавьте томатную пасту и перемешайте.
  3. В воду выложите картофель, грибы, зажарку и варите 20 минут.
  4. Посолите и дайте настояться.

Вареники с капустой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли;
– 400 граммов квашеной капусты;
– 1 луковица;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Замесите постное тесто из муки, воды, щепотки соли и масла.
  2. Нашинкованную капусту обжарьте с измельченным луком.
  3. Сформируйте вареники и отварите их в подсоленной воде до готовности.

Вареники издавна готовят на Рождество / Фото Depositphotos

Вареники с картофелем

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки масла;
– 5 картофелин;
– 1 луковица;
– соль, перец.

Приготовление:

  1. Картофель почистите, отварите и сделайте пюре.
  2. Лук обжарьте и добавьте к картофелю.
  3. Приготовьте тесто из муки, воды, масла и соли.
  4. Слепите вареники и отварите их до готовности.

Голубцы с рисом и грибами

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 головка капусты;
– 150 граммов риса;
– 200 граммов грибов;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Рис отварите до полуготовности.
  2. Измельченные грибы обжарьте с натертой морковью и порезанным мелким кубиком луком.
  3. Смешайте зажарку с рисом.
  4. Бланшируйте капустные листья до мягкости.
  5. Заверните начинку в капустные листья и тушите 40 минут.

Такие голубцы вам точно понравятся / Фото Depositphotos

Запеченная рыба

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм карпа или хека;
– 2 луковицы;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– соль, перец.

Приготовление:

  1. Рыбу почистите, обмойте, уберите лишнюю влагу бумажными полотенцами и посолите.
  2. Выложите ее в форму с порезанным луком, сбрызните маслом.
  3. Запекайте 30 – 35 минут при 180°C.

Сельдь с луком

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 соленые сельди;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Очистите рыбу и нарежьте ее кусочками.
  2. Порежьте лук кольцами.
  3. Смешайте сельдь и лук, сбрызните маслом и подавайте.

Такая фасоль всегда получается очень вкусной / Фото Madame Vorger

9. Фасоль тушеная тушеная

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов фасоли;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– масло;
– соль.

Приготовление:

  1. Фасоль замочите минимум на час. Отварите до готовности.
  2. Обжарьте измельченный лук, добавьте томат и фасоль.
  3. Тушите еще примерно 15 минут.

Грибная подлива

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов грибов;
– 1 луковица;
– 1 столовая ложка муки;
– 2 столовые ложки масла;
– 300 миллилитров воды;
– соль, перец.

Приготовление:

  1. Грибы почистите, порежьте и обжарьте с измельченным луком.
  2. Добавьте муку, воду и потушите до густоты еще примерно 15 минут.

Грибная подливка – украшение рождественского стола / Фото Depositphotos

Пампушки с чесноком (постные)

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов сухих дрожжей;
– 2 столовые ложки масла;
– соль;
– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Замесите тесто из муки, дрожжей, масла, соли и воды.
  2. Оставьте на час, чтобы оно подошло.
  3. Сформируйте пончики и выпекайте их 20 минут при 180°C.
  4. Готовые пончики смажьте чесночным маслом.

Постные пирожки с повидлом

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки масла;
– 7 граммов дрожжей;
– 200 граммов повидла.

Приготовление:

  1. Замесите тесто из муки, воды, дрожжей и масла. Оставьте на час подойти.
  2. Сформируйте пирожки с начинкой из повидла.
  3. Выпекайте 20 – 25 минут при 180°C.

Чем еще порадовать родных на праздники?