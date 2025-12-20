12 блюд на Рождество: простые пошаговые рецепты, которые спасут любой праздник
- Статья предлагает 12 традиционных украинских рождественских блюд с пошаговыми рецептами, которые символизируют веру и семейное единство.
- Уникальность заключается в легкости приготовления и богатстве вкусов, создающих атмосферу настоящего украинского Рождества.
Рождественский стол в Украине – это не просто ужин, а глубокий символ веры, памяти и семейного единства. Традиция готовить 12 блюд связана с количеством апостолов и достатком на весь год.
Все блюда – постные, но щедрые на вкусы и смыслы. Редакция 24 Канала собрала подборку детальных пошаговых рецептов, которые можно смело брать за основу праздничного меню.
Будет вкусно Новый год по-президентски: удивляем гостей любимыми блюдами Владимира Зеленского
Кутья – главное рождественское блюдо
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов пшеницы;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов грецких орехов;
– 3 – 4 столовые ложки меда;
– 1 литр воды.
Приготовление:
- Промойте пшеницу, залейте водой и варите до мягкости 40 – 60 минут.
- Мак запарьте кипятком, слейте воду и перетрите до появления "молочка". Орехи мелко порубите.
- Смешайте пшеницу с маком и орехами, добавьте мед и при необходимости – немного узвара для сочности.
Кутья – обязательное блюдо на Рождество / Фото Depositphotos
Узвар из сухофруктов
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов сушеных яблок;
– 100 граммов сушеных груш;
– 100 граммов чернослива;
– 2 – 3 столовые ложки меда;
– 2 литра воды.
Приготовление:
- Промойте сухофрукты, залейте водой, доведите до кипения и варите 20 – 25 минут.
- Снимите узвар с огня и дайте настояться.
- Добавьте мед в еще теплый напиток.
Борщ постный с грибами
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 свеклы;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 2 картофелины;
– 100 граммов сушеных грибов;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль, перец по вкусу;
– 2 литра воды.
Приготовление:
- Грибы замочите и отварите грибы.
- Отдельно обжарьте натертые свеклу и морковь, а также измельченный лук. Добавьте томатную пасту и перемешайте.
- В воду выложите картофель, грибы, зажарку и варите 20 минут.
- Посолите и дайте настояться.
Вареники с капустой
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли;
– 400 граммов квашеной капусты;
– 1 луковица;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Замесите постное тесто из муки, воды, щепотки соли и масла.
- Нашинкованную капусту обжарьте с измельченным луком.
- Сформируйте вареники и отварите их в подсоленной воде до готовности.
Вареники издавна готовят на Рождество / Фото Depositphotos
Вареники с картофелем
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки масла;
– 5 картофелин;
– 1 луковица;
– соль, перец.
Приготовление:
- Картофель почистите, отварите и сделайте пюре.
- Лук обжарьте и добавьте к картофелю.
- Приготовьте тесто из муки, воды, масла и соли.
- Слепите вареники и отварите их до готовности.
Голубцы с рисом и грибами
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 головка капусты;
– 150 граммов риса;
– 200 граммов грибов;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Рис отварите до полуготовности.
- Измельченные грибы обжарьте с натертой морковью и порезанным мелким кубиком луком.
- Смешайте зажарку с рисом.
- Бланшируйте капустные листья до мягкости.
- Заверните начинку в капустные листья и тушите 40 минут.
Такие голубцы вам точно понравятся / Фото Depositphotos
Запеченная рыба
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм карпа или хека;
– 2 луковицы;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– соль, перец.
Приготовление:
- Рыбу почистите, обмойте, уберите лишнюю влагу бумажными полотенцами и посолите.
- Выложите ее в форму с порезанным луком, сбрызните маслом.
- Запекайте 30 – 35 минут при 180°C.
Сельдь с луком
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 соленые сельди;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Очистите рыбу и нарежьте ее кусочками.
- Порежьте лук кольцами.
- Смешайте сельдь и лук, сбрызните маслом и подавайте.
Такая фасоль всегда получается очень вкусной / Фото Madame Vorger
9. Фасоль тушеная тушеная
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов фасоли;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– масло;
– соль.
Приготовление:
- Фасоль замочите минимум на час. Отварите до готовности.
- Обжарьте измельченный лук, добавьте томат и фасоль.
- Тушите еще примерно 15 минут.
Грибная подлива
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов грибов;
– 1 луковица;
– 1 столовая ложка муки;
– 2 столовые ложки масла;
– 300 миллилитров воды;
– соль, перец.
Приготовление:
- Грибы почистите, порежьте и обжарьте с измельченным луком.
- Добавьте муку, воду и потушите до густоты еще примерно 15 минут.
Грибная подливка – украшение рождественского стола / Фото Depositphotos
Пампушки с чесноком (постные)
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов сухих дрожжей;
– 2 столовые ложки масла;
– соль;
– 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Замесите тесто из муки, дрожжей, масла, соли и воды.
- Оставьте на час, чтобы оно подошло.
- Сформируйте пончики и выпекайте их 20 минут при 180°C.
- Готовые пончики смажьте чесночным маслом.
Постные пирожки с повидлом
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки масла;
– 7 граммов дрожжей;
– 200 граммов повидла.
Приготовление:
- Замесите тесто из муки, воды, дрожжей и масла. Оставьте на час подойти.
- Сформируйте пирожки с начинкой из повидла.
- Выпекайте 20 – 25 минут при 180°C.
Чем еще порадовать родных на праздники?
Салат Тиффани точно понравится вашим близким, ведь он прост в приготовлении и очень вкусный.
Также праздничный стол может украсить известный салат "Под шампанское".