12 традиційних страв на Святвечір: рецепти, що готувати і що має бути на столі українців
- Стаття розглядає традиційні 12 пісних страв, які готують на Святвечір в Україні, надаючи рецепти та інгредієнти для кожної страви.
- Особливістю є розкриття символічного значення кожної страви, що додає глибини святковій атмосфері та підкреслює важливість традицій.
Святвечір, що відзначається ввечері напередодні Різдва, є особливою подією в Україні, коли сім'ї збираються разом за спільною вечерею. Саме до неї готують 12 традиційних страв, кожна з яких має власне значення.
Всі страви мають бути пісними, оскільки саме вечеря завершує Різдвяний піст. Сьогодні 24 Канал розповідає, які 12 страв мають бути на столі у Святвечір та ділиться їх рецептами.
Меню з 12 пісних страв на Святвечір
- Кутя
Інгредієнти:
– 1 склянка пшениці;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів горіхів та сухофруктів;
– 2 – 3 столові ложки меду.
Приготування:
- Відваріть пшеницю до готовності.
- Мак залийте окропом, залиште на 20 хвилин, а потім розітріть у ступці або блендері до появи молочка.
- Подрібніть горіхи та сухофрукти. Змішайте всі інгредієнти, додайте мед і трохи теплої води для потрібної консистенції.
Дайте куті трохи настоятися – тоді її смак буде неймовірним.
- Запечена риба з овочами
Інгредієнти:
– 1 кілограм риби (короп або хек);
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 1 лимон;
– сіль, перець, спеції – до смаку.
Приготування:
- Рибу очистьте, посоліть, поперчіть.
- Викладіть на фольгу разом із нарізаними овочами та часточками лимона.
- Запікайте у духовці при 180 градусах протягом 30 – 40 хвилин.
Подавайте на стіл гарячою.
- Вареники з картоплею
Інгредієнти:
для тіста:
– 3 склянки борошна;
– 1 склянка води;
– 1 чайна ложка солі.
– для начинки:
– 500 грамів картоплі;
– 1 цибуля.
Приготування:
- Змішайте борошно, воду та сіль, замісіть тісто.
- Відваріть картоплю, розімніть у пюре, додайте смажену цибулю.
- Розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку та зліпіть вареники.
- Варіть у підсоленій воді до готовності.
Готові вареники викладіть у посудину і дайте їм хвильку запаритися.
- Тушкована капуста
Інгредієнти:
– 500 грамів капусти;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 50 грамів чорносливу;
– 2 столові ложки томатної пасти.
Приготування:
- Наріжте капусту, моркву та цибулю. Обсмажте овочі, додайте чорнослив і томатну пасту.
- Тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, додаючи воду за потреби.
- Мариновані гриби
Як смачно замаринувати гриби на Святвечір – читайте за посиланням.
- Вінегрет
Вінегрет з незвичними інгредієнтами ідеально урізноманітнить ваше меню.
- Оселедець
Інгредієнти:
– 1 оселедець маринований;
– 1 цибуля;
– лимон – до смаку;
– олія до смаку.
Приготування:
- Промийте та почистьте оселедець, відділіть кістки, зніміть шкіру.
- Поріжте порційними шматками та викладіть на тарілку. Трішки полийте олією.
- Подавайте з цибулею, замаринованою з лимоном.
- Борщ пісний
Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 200 грамів капусти;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 50 грамів сушених грибів.
Приготування:
- Замочіть сушені гриби на кілька годин, потім відваріть. Відвар збережіть.
- Буряк натріть, тушкуйте з томатною пастою.
- У киплячій воді змішайте гриби, відвар, буряк, нарізані овочі. Варіть 30 хвилин.
- Грибна юшка
Рецептом справжньої грибної юшки ми вже з вами ділилися.
- Печені яблука з медом та горіхами
Інгредієнти:
– 6 яблук;
– 3 столові ложки меду;
– 50 грамів горіхів (волоські або мигдаль);
– кориця – до смаку.
Приготування:
- Яблука помийте, видаліть серцевину, не розрізаючи їх повністю.
- Наповніть середину сумішшю меду, подрібнених горіхів і кориці.
- Викладіть яблука у форму для запікання, додайте трохи води на дно форми. Запікайте при 180 градусах протягом 25 – 30 хвилин до м'якості.
- Пампухи
Ці теплі та ароматні ласощі ідеально підходять для чаювання та слугують чудовим доповненням для святкового столу. Рецепт пончиків з шоколадом.
- Узвар із сухофруктів
Інгредієнти:
– 300 грамів сушених яблук, груші й слив;
– 2 столові ложки меду;
– 2 літри води.
Приготування:
- Фрукти промийте та замочіть у холодній воді на 2 години.
- Злийте воду та наберіть нову, поставте на вогонь й доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть 30 хвилин.
- Після охолодження додайте мед.
Кожна з 12 страв вносить свій неповторний штрих до різдвяного столу, створюючи атмосферу тепла та родинного затишку. Веселих свят!