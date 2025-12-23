Укр Рус
23 грудня, 17:07
4

12 традиційних страв на Святвечір: рецепти, що готувати і що має бути на столі українців

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Стаття розглядає традиційні 12 пісних страв, які готують на Святвечір в Україні, надаючи рецепти та інгредієнти для кожної страви.
  • Особливістю є розкриття символічного значення кожної страви, що додає глибини святковій атмосфері та підкреслює важливість традицій.

Святвечір, що відзначається ввечері напередодні Різдва, є особливою подією в Україні, коли сім'ї збираються разом за спільною вечерею. Саме до неї готують 12 традиційних страв, кожна з яких має власне значення.

Всі страви мають бути пісними, оскільки саме вечеря завершує Різдвяний піст. Сьогодні 24 Канал розповідає, які 12 страв мають бути на столі у Святвечір та ділиться їх рецептами.

Меню з 12 пісних страв на Святвечір

  1. Кутя

Інгредієнти:
– 1 склянка пшениці; 
– 100 грамів маку;
– 100 грамів горіхів та сухофруктів;
– 2 – 3 столові ложки меду.

Приготування:

  1. Відваріть пшеницю до готовності.
     
  2. Мак залийте окропом, залиште на 20 хвилин, а потім розітріть у ступці або блендері до появи молочка.
     
  3. Подрібніть горіхи та сухофрукти. Змішайте всі інгредієнти, додайте мед і трохи теплої води для потрібної консистенції.

Дайте куті трохи настоятися – тоді її смак буде неймовірним.

  1. Запечена риба з овочами

Інгредієнти: 
– 1 кілограм риби (короп або хек);
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 1 лимон;
– сіль, перець, спеції – до смаку.

Приготування:

  1. Рибу очистьте, посоліть, поперчіть. 
     
  2. Викладіть на фольгу разом із нарізаними овочами та часточками лимона. 
     
  3. Запікайте у духовці при 180 градусах протягом 30 – 40 хвилин.

Подавайте на стіл гарячою.

  1. Вареники з картоплею

Інгредієнти:

для тіста: 
– 3 склянки борошна;
– 1 склянка води;
– 1 чайна ложка солі.

– для начинки: 
– 500 грамів картоплі;
– 1 цибуля.

Приготування:

  1. Змішайте борошно, воду та сіль, замісіть тісто. 
     
  2. Відваріть картоплю, розімніть у пюре, додайте смажену цибулю. 
     
  3. Розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку та зліпіть вареники. 
     
  4. Варіть у підсоленій воді до готовності.

Готові вареники викладіть у посудину і дайте їм хвильку запаритися. 

  1. Тушкована капуста

Інгредієнти: 
– 500 грамів капусти;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 50 грамів чорносливу;
– 2 столові ложки томатної пасти.

Приготування:

  1. Наріжте капусту, моркву та цибулю. Обсмажте овочі, додайте чорнослив і томатну пасту.
     
  2. Тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, додаючи воду за потреби.
  3. Мариновані гриби

Як смачно замаринувати гриби на Святвечір – читайте за посиланням.

  1. Вінегрет

Вінегрет з незвичними інгредієнтами ідеально урізноманітнить ваше меню.

  1. Оселедець

Інгредієнти: 
– 1 оселедець маринований;
– 1 цибуля;
– лимон – до смаку;
– олія до смаку.

Приготування:

  1. Промийте та почистьте оселедець, відділіть кістки, зніміть шкіру.
     
  2. Поріжте порційними шматками та викладіть на тарілку. Трішки полийте олією.
     
  3. Подавайте з цибулею, замаринованою з лимоном.
 
  1. Борщ пісний

Інгредієнти: 
– 2 буряки;
– 200 грамів капусти;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 50 грамів сушених грибів.

Приготування:

  1. Замочіть сушені гриби на кілька годин, потім відваріть. Відвар збережіть. 
     
  2. Буряк натріть, тушкуйте з томатною пастою.
     
  3. У киплячій воді змішайте гриби, відвар, буряк, нарізані овочі. Варіть 30 хвилин.
  4. Грибна юшка

Рецептом справжньої грибної юшки ми вже з вами ділилися.

  1. Печені яблука з медом та горіхами

Інгредієнти: 
– 6 яблук;
– 3 столові ложки меду;
– 50 грамів горіхів (волоські або мигдаль);
– кориця – до смаку.

Приготування:

  1. Яблука помийте, видаліть серцевину, не розрізаючи їх повністю. 
     
  2. Наповніть середину сумішшю меду, подрібнених горіхів і кориці. 
     
  3. Викладіть яблука у форму для запікання, додайте трохи води на дно форми. Запікайте при 180 градусах протягом 25 – 30 хвилин до м'якості.
  4. Пампухи

Ці теплі та ароматні ласощі ідеально підходять для чаювання та слугують чудовим доповненням для святкового столу. Рецепт пончиків з шоколадом.

  1. Узвар із сухофруктів

Інгредієнти: 
– 300 грамів сушених яблук, груші й слив;
– 2 столові ложки меду;
– 2 літри води.

Приготування:

  1. Фрукти промийте та замочіть у холодній воді на 2 години.
     
  2. Злийте воду та наберіть нову, поставте на вогонь й доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть 30 хвилин.  
     
  3. Після охолодження додайте мед.

Кожна з 12 страв вносить свій неповторний штрих до різдвяного столу, створюючи атмосферу тепла та родинного затишку. Веселих свят!