12 традиційних страв на Святвечір: рецепти, що готувати і що має бути на столі українців

Святвечір, що відзначається ввечері напередодні Різдва, є особливою подією в Україні, коли сім'ї збираються разом за спільною вечерею. Саме до неї готують 12 традиційних страв, кожна з яких має власне значення.

Всі страви мають бути пісними, оскільки саме вечеря завершує Різдвяний піст. Сьогодні 24 Канал розповідає, які 12 страв мають бути на столі у Святвечір та ділиться їх рецептами.

Меню з 12 пісних страв на Святвечір

Кутя

Інгредієнти:

– 1 склянка пшениці;

– 100 грамів маку;

– 100 грамів горіхів та сухофруктів;

– 2 – 3 столові ложки меду.

Приготування:

Відваріть пшеницю до готовності.

Мак залийте окропом, залиште на 20 хвилин, а потім розітріть у ступці або блендері до появи молочка.

Подрібніть горіхи та сухофрукти. Змішайте всі інгредієнти, додайте мед і трохи теплої води для потрібної консистенції.

Дайте куті трохи настоятися – тоді її смак буде неймовірним.

Запечена риба з овочами

Інгредієнти:

– 1 кілограм риби (короп або хек);

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 1 лимон;

– сіль, перець, спеції – до смаку.

Приготування:

Рибу очистьте, посоліть, поперчіть.

Викладіть на фольгу разом із нарізаними овочами та часточками лимона.

Запікайте у духовці при 180 градусах протягом 30 – 40 хвилин.

Подавайте на стіл гарячою.

Вареники з картоплею

для тіста:



для тіста:

– 3 склянки борошна;

– 1 склянка води;

– 1 чайна ложка солі.



– для начинки:

– 500 грамів картоплі;

– 1 цибуля.

Приготування:

Змішайте борошно, воду та сіль, замісіть тісто.

Відваріть картоплю, розімніть у пюре, додайте смажену цибулю.

Розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку та зліпіть вареники.

Варіть у підсоленій воді до готовності.

Готові вареники викладіть у посудину і дайте їм хвильку запаритися.

Тушкована капуста

Інгредієнти:

– 500 грамів капусти;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 50 грамів чорносливу;

– 2 столові ложки томатної пасти.

Приготування:

Наріжте капусту, моркву та цибулю. Обсмажте овочі, додайте чорнослив і томатну пасту.

Тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, додаючи воду за потреби.

Мариновані гриби

Вінегрет

Вінегрет з незвичними інгредієнтами ідеально урізноманітнить ваше меню.

Оселедець

Інгредієнти:

– 1 оселедець маринований;

– 1 цибуля;

– лимон – до смаку;

– олія до смаку.

Приготування:

Промийте та почистьте оселедець, відділіть кістки, зніміть шкіру.

Поріжте порційними шматками та викладіть на тарілку. Трішки полийте олією.

Подавайте з цибулею, замаринованою з лимоном.

Борщ пісний

Інгредієнти:

– 2 буряки;

– 200 грамів капусти;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 50 грамів сушених грибів.

Приготування:

Замочіть сушені гриби на кілька годин, потім відваріть. Відвар збережіть.

Буряк натріть, тушкуйте з томатною пастою.

У киплячій воді змішайте гриби, відвар, буряк, нарізані овочі. Варіть 30 хвилин.

Рецептом справжньої грибної юшки ми вже з вами ділилися.

Печені яблука з медом та горіхами

Інгредієнти:

– 6 яблук;

– 3 столові ложки меду;

– 50 грамів горіхів (волоські або мигдаль);

– кориця – до смаку.

Приготування:

Яблука помийте, видаліть серцевину, не розрізаючи їх повністю.

Наповніть середину сумішшю меду, подрібнених горіхів і кориці.

Викладіть яблука у форму для запікання, додайте трохи води на дно форми. Запікайте при 180 градусах протягом 25 – 30 хвилин до м'якості.

Ці теплі та ароматні ласощі ідеально підходять для чаювання та слугують чудовим доповненням для святкового столу. Рецепт пончиків з шоколадом.

Узвар із сухофруктів

Інгредієнти:

– 300 грамів сушених яблук, груші й слив;

– 2 столові ложки меду;

– 2 літри води.

Приготування:

Фрукти промийте та замочіть у холодній воді на 2 години.

Злийте воду та наберіть нову, поставте на вогонь й доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть 30 хвилин.

Після охолодження додайте мед.

Кожна з 12 страв вносить свій неповторний штрих до різдвяного столу, створюючи атмосферу тепла та родинного затишку. Веселих свят!