12 традиционных блюд на Святвечер: рецепты, что готовить и что должно быть на столе украинцев

Святвечер, который отмечается вечером накануне Рождества, является особым событием в Украине, когда семьи собираются за общим ужином. Именно к нему готовят 12 традиционных блюд, каждое из которых имеет собственное значение.

Все блюда должны быть постными, поскольку именно ужин завершает Рождественский пост. Сегодня 24 Канал рассказывает, какие 12 блюд должны быть на столе в Святвечер и делится их рецептами.

Меню из 12 постных блюд на Святвечер

Кутья

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеницы;

– 100 граммов мака;

– 100 граммов орехов и сухофруктов;

– 2 – 3 столовые ложки меда.

Приготовление:

Отварите пшеницу до готовности.

Мак залейте кипятком, оставьте на 20 минут, а затем разотрите в ступке или блендере до появления молочка.

Измельчите орехи и сухофрукты. Смешайте все ингредиенты, добавьте мед и немного теплой воды для нужной консистенции.

Дайте кутье немного настояться – тогда ее вкус будет невероятным.

Запеченная рыба с овощами

Ингредиенты:

– 1 килограмм рыбы (карп или хек);

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 1 лимон;

– соль, перец, специи – по вкусу.

Приготовление:

Рыбу очистите, посолите, поперчите.

Выложите на фольгу вместе с нарезанными овощами и дольками лимона.

Запекайте в духовке при 180 градусах в течение 30 – 40 минут.

Подавайте на стол горячей.

Вареники с картофелем

Ингредиенты:



для теста:

– 3 стакана муки;

– 1 стакан воды;

– 1 чайная ложка соли.



– для начинки:

– 500 граммов картофеля;

– 1 лук.

Приготовление:

Смешайте муку, воду и соль, замесите тесто.

Отварите картофель, разомните в пюре, добавьте жареный лук.

Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и слепите вареники.

Варите в подсоленной воде до готовности.

Готовые вареники выложите в посудину и дайте им минутку запариться.

Тушеная капуста

Ингредиенты:

– 500 граммов капусты;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 50 граммов чернослива;

– 2 столовые ложки томатной пасты.

Приготовление:

Нарежьте капусту, морковь и лук. Обжарьте овощи, добавьте чернослив и томатную пасту.

Тушите на среднем огне 30 минут, добавляя воду при необходимости. Маринованные грибы

Как вкусно замариновать грибы на Святвечер – читайте по ссылке.

Винегрет

Винегрет с непривычными ингредиентами идеально разнообразит ваше меню.

Сельдь

Ингредиенты:

– 1 сельдь маринованная;

– 1 лук;

– лимон – по вкусу;

– масло по вкусу.

Приготовление:

Промойте и почистите сельдь, отделите кости, снимите кожу.

Порежьте порционными кусками и выложите на тарелку. Немного полейте маслом.

Подавайте с луком, замаринованным с лимоном.

Борщ постный

Ингредиенты:

– 2 свеклы;

– 200 граммов капусты;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 50 граммов сушеных грибов.

Приготовление:

Замочите сушеные грибы на несколько часов, затем отварите. Отвар сохраните.

Свеклу натрите, тушите с томатной пастой.

В кипящей воде смешайте грибы, отвар, свеклу, нарезанные овощи. Варите 30 минут. Грибная похлебка

Рецептом настоящей грибной похлебки мы уже с вами делились.

Печеные яблоки с медом и орехами

Ингредиенты:

– 6 яблок;

– 3 столовые ложки меда;

– 50 граммов орехов (грецкие или миндаль);

– корица – по вкусу.

Приготовление:

Яблоки помойте, удалите сердцевину, не разрезая их полностью.

Наполните середину смесью меда, измельченных орехов и корицы.

Выложите яблоки в форму для запекания, добавьте немного воды на дно формы. Запекайте при 180 градусах в течение 25 – 30 минут до мягкости. Пампухи

Эти теплые и ароматные лакомства идеально подходят для чаепития и служат прекрасным дополнением для праздничного стола. Рецепт пончиков с шоколадом.

Узвар из сухофруктов

Ингредиенты:

– 300 граммов сушеных яблок, груши и слив;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 литра воды.

Приготовление:

Фрукты промойте и замочите в холодной воде на 2 часа.

Слейте воду и наберите новую, поставьте на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 30 минут.

После остывания добавьте мед.

Каждое из 12 блюд вносит свой неповторимый штрих к рождественскому столу, создавая атмосферу тепла и семейного уюта. Веселых праздников!