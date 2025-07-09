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9 липня, 20:59
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Її точно варто мати в коморі: готуємо оригінальну аджику з кабачків – знайомі попросять рецепт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Аджика з кабачків – оригінальний варіант закрутки на зиму.
  • Ця закуска здивує більше, аніж звичний рецепт.

Кабачки – це не тільки хіт сезону, а й чудова нагода заготувати щось смачненьке на зиму. Наприклад, можна трішки пофантазувати та приготувати звичну закрутку в оригінальний спосіб.

Аджика з кабачків не така популярна серед господинь, тож це чудовий шанс здивувати рідних та друзів. У її приготуванні немає нічого складного, а результат виходить просто феноменальним, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбниця рецептів". 

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Рецепт аджики з кабачків 

  • Час: 1 година 15 хвилин 
  • Порцій: залежить від розміру банок

Інгредієнти
– 1,5 кілограма помідорів;
– 3 кілограми кабачків;
– 500 грамів моркви;
– 5 головок часнику;
– 100 грамів цукру;
– 2,5 столової ложки червоного меленого перцю;
– 200 грамів соняшникової олії;
– 2 столові ложки солі. 

Приготування

  1. Кабачки, болгарський перець, моркву та помідори пропускаємо через м’ясорубку. Часник продавлюємо через прес.

  2. Отриману суміш добре перемішуємо, додаємо сіль, цукор та олію.

  3. Ставимо на середній вогонь і готуємо близько 40 хвилин, не забуваючи помішувати, щоб не пригоріло.

  4. Наприкінці додаємо мелений червоний перець і тримаємо на вогні ще 10 хвилин.

  5. Готову аджику розливаємо у заздалегідь стерилізовані банки, щільно закручуємо, перевертаємо догори дном і тепло загортаємо до повного охолодження.

Смачного!

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