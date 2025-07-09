Аджика из кабачков не так популярна среди хозяек, поэтому это отличный шанс удивить родных и друзей. В ее приготовлении нет ничего сложного, а результат получается просто феноменальным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Сокровищница рецептов".
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Рецепт аджики из кабачков
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: зависит от размера банок
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма помидоров;
– 3 килограмма кабачков;
– 500 граммов моркови;
– 5 головок чеснока;
– 100 граммов сахара;
– 2,5 столовой ложки красного молотого перца;
– 200 граммов подсолнечного масла;
– 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
Кабачки, болгарский перец, морковь и помидоры пропускаем через мясорубку. Чеснок продавливаем через пресс.
Полученную смесь хорошо перемешиваем, добавляем соль, сахар и масло.
Ставим на средний огонь и готовим около 40 минут, не забывая помешивать, чтобы не пригорело.
В конце добавляем молотый красный перец и держим на огне еще 10 минут.
Готовую аджику разливаем в заранее стерилизованные банки, плотно закручиваем, переворачиваем вверх дном и тепло укутываем до полного остывания.
Приятного аппетита!
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