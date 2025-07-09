Аджика из кабачков не так популярна среди хозяек, поэтому это отличный шанс удивить родных и друзей. В ее приготовлении нет ничего сложного, а результат получается просто феноменальным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Сокровищница рецептов".

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Рецепт аджики из кабачков

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: зависит от размера банок

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма помидоров;

– 3 килограмма кабачков;

– 500 граммов моркови;

– 5 головок чеснока;

– 100 граммов сахара;

– 2,5 столовой ложки красного молотого перца;

– 200 граммов подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Кабачки, болгарский перец, морковь и помидоры пропускаем через мясорубку. Чеснок продавливаем через пресс. Полученную смесь хорошо перемешиваем, добавляем соль, сахар и масло. Ставим на средний огонь и готовим около 40 минут, не забывая помешивать, чтобы не пригорело. В конце добавляем молотый красный перец и держим на огне еще 10 минут. Готовую аджику разливаем в заранее стерилизованные банки, плотно закручиваем, переворачиваем вверх дном и тепло укутываем до полного остывания.

Приятного аппетита!

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