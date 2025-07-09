Аджика з кабачків не така популярна серед господинь, тож це чудовий шанс здивувати рідних та друзів. У її приготуванні немає нічого складного, а результат виходить просто феноменальним, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбниця рецептів".

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Рецепт аджики з кабачків

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: залежить від розміру банок

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма помідорів;

– 3 кілограми кабачків;

– 500 грамів моркви;

– 5 головок часнику;

– 100 грамів цукру;

– 2,5 столової ложки червоного меленого перцю;

– 200 грамів соняшникової олії;

– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Кабачки, болгарський перець, моркву та помідори пропускаємо через м’ясорубку. Часник продавлюємо через прес. Отриману суміш добре перемішуємо, додаємо сіль, цукор та олію. Ставимо на середній вогонь і готуємо близько 40 хвилин, не забуваючи помішувати, щоб не пригоріло. Наприкінці додаємо мелений червоний перець і тримаємо на вогні ще 10 хвилин. Готову аджику розливаємо у заздалегідь стерилізовані банки, щільно закручуємо, перевертаємо догори дном і тепло загортаємо до повного охолодження.

Смачного!

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