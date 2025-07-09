Аджика з кабачків не така популярна серед господинь, тож це чудовий шанс здивувати рідних та друзів. У її приготуванні немає нічого складного, а результат виходить просто феноменальним, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбниця рецептів".
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Рецепт аджики з кабачків
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: залежить від розміру банок
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма помідорів;
– 3 кілограми кабачків;
– 500 грамів моркви;
– 5 головок часнику;
– 100 грамів цукру;
– 2,5 столової ложки червоного меленого перцю;
– 200 грамів соняшникової олії;
– 2 столові ложки солі.
Приготування:
Кабачки, болгарський перець, моркву та помідори пропускаємо через м’ясорубку. Часник продавлюємо через прес.
Отриману суміш добре перемішуємо, додаємо сіль, цукор та олію.
Ставимо на середній вогонь і готуємо близько 40 хвилин, не забуваючи помішувати, щоб не пригоріло.
Наприкінці додаємо мелений червоний перець і тримаємо на вогні ще 10 хвилин.
Готову аджику розливаємо у заздалегідь стерилізовані банки, щільно закручуємо, перевертаємо догори дном і тепло загортаємо до повного охолодження.
Смачного!
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