16 серпня, 21:25
2

Закрутка, якої ніколи не вистачає до наступного сезону: як приготувати аджику з перцю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт аджики з перцю не містить помідорів для глибшого смаку.
  • Основні інгредієнти: 1 кг солодкого перцю, 3 гострі перці, 3 головки часнику, сіль, цукор, оцет, паприка.

Пікантна аджика стане особливим акцентом ваших страв. Готуємо без помідорів – так вона набуде глибшого колориту.

Досвідчені господині готують цю закрутку до тих пір, поки не закінчуються перці. Вони знають – грузинська аджика не один раз прийде їм на допомогу. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом з ютуб-каналу "Смачно та гарно вдома"

Як приготувати грузинську аджику з перцю 

  • Час: 20 хвилин + 30 хвилин настоювання
  • Порцій: залежно від розміру баночок

Інгредієнти
– 1 кілограм солодкого перцю;
– 3 середні гострі перці;
– 3 головки часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 80 мілілітрів оцту;
– 1 чайна ложка паприки. 

Приготування

  1. Перець миємо, видаляємо насіння та нарізаємо смужками. Те саме повторюємо з чилі, часник чистимо.
  2. Всі овочі пропускаємо через мʼясорубку. Сіточка – найдрібніша.
  3. Додаємо решту інгредієнтів, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин.
  4. Розливаємо по стерилізованих банках та закручуємо.
  5. Зберігаємо у холодильнику – аджика не варена, тому у підвалі стояти не буде. Термін зберігання – до 6 місяців. 

Смачного!

