Пікантна аджика стане особливим акцентом ваших страв. Готуємо без помідорів – так вона набуде глибшого колориту.

Досвідчені господині готують цю закрутку до тих пір, поки не закінчуються перці. Вони знають – грузинська аджика не один раз прийде їм на допомогу. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом з ютуб-каналу "Смачно та гарно вдома".

Як приготувати грузинську аджику з перцю

Час : 20 хвилин + 30 хвилин настоювання

: 20 хвилин + 30 хвилин настоювання Порцій: залежно від розміру баночок

Інгредієнти:

– 1 кілограм солодкого перцю;

– 3 середні гострі перці;

– 3 головки часнику;

– 1 столова ложка солі;

– 4 столові ложки цукру;

– 80 мілілітрів оцту;

– 1 чайна ложка паприки.

Приготування:

Перець миємо, видаляємо насіння та нарізаємо смужками. Те саме повторюємо з чилі, часник чистимо. Всі овочі пропускаємо через мʼясорубку. Сіточка – найдрібніша. Додаємо решту інгредієнтів, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин. Розливаємо по стерилізованих банках та закручуємо. Зберігаємо у холодильнику – аджика не варена, тому у підвалі стояти не буде. Термін зберігання – до 6 місяців.

Смачного!

