Закрутка, якої ніколи не вистачає до наступного сезону: як приготувати аджику з перцю
- Рецепт аджики з перцю не містить помідорів для глибшого смаку.
- Основні інгредієнти: 1 кг солодкого перцю, 3 гострі перці, 3 головки часнику, сіль, цукор, оцет, паприка.
Пікантна аджика стане особливим акцентом ваших страв. Готуємо без помідорів – так вона набуде глибшого колориту.
Досвідчені господині готують цю закрутку до тих пір, поки не закінчуються перці. Вони знають – грузинська аджика не один раз прийде їм на допомогу. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом з ютуб-каналу "Смачно та гарно вдома".
Як приготувати грузинську аджику з перцю
- Час: 20 хвилин + 30 хвилин настоювання
- Порцій: залежно від розміру баночок
Інгредієнти:
– 1 кілограм солодкого перцю;
– 3 середні гострі перці;
– 3 головки часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 80 мілілітрів оцту;
– 1 чайна ложка паприки.
Приготування:
- Перець миємо, видаляємо насіння та нарізаємо смужками. Те саме повторюємо з чилі, часник чистимо.
- Всі овочі пропускаємо через мʼясорубку. Сіточка – найдрібніша.
- Додаємо решту інгредієнтів, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин.
- Розливаємо по стерилізованих банках та закручуємо.
- Зберігаємо у холодильнику – аджика не варена, тому у підвалі стояти не буде. Термін зберігання – до 6 місяців.
Смачного!
