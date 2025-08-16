Закрутка, которой никогда не хватает до следующего сезона: как приготовить аджику из перца
- Рецепт аджики из перца не содержит помидоров для более глубокого вкуса.
- Основные ингредиенты: 1 кг сладкого перца, 3 острых перца, 3 головки чеснока, соль, сахар, уксус, паприка.
Пикантная аджика станет особым акцентом ваших блюд. Готовим без помидоров – так она приобретет более глубокий колорит.
Опытные хозяйки готовят эту закрутку до тех пор, пока не заканчиваются перцы. Они знают – грузинская аджика не один раз придет им на помощь. 24 Канал предлагает приготовить ее по рецепту с ютуб-канала "Вкусно и красиво дома".
Как приготовить грузинскую аджику из перца
- Время: 20 минут + 30 минут настаивания
- Порций: в зависимости от размера баночек
Ингредиенты:
– 1 килограмм сладкого перца;
– 3 средних острых перца;
– 3 головки чеснока;
– 1 столовая ложка соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 80 миллилитров уксуса;
– 1 чайная ложка паприки.
Приготовление:
- Перец моем, удаляем семена и нарезаем полосками. То же самое повторяем с чили, чеснок чистим.
- Все овощи пропускаем через мясорубку. Сеточка – самая мелкая.
- Добавляем остальные ингредиенты, перемешиваем и оставляем на 30 минут.
- Разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем.
- Храним в холодильнике – аджика не вареная, поэтому в подвале стоять не будет. Срок хранения – до 6 месяцев.
Приятного аппетита!
