Пикантная аджика станет особым акцентом ваших блюд. Готовим без помидоров – так она приобретет более глубокий колорит.

Опытные хозяйки готовят эту закрутку до тех пор, пока не заканчиваются перцы. Они знают – грузинская аджика не один раз придет им на помощь. 24 Канал предлагает приготовить ее по рецепту с ютуб-канала "Вкусно и красиво дома".

Как приготовить грузинскую аджику из перца

Время : 20 минут + 30 минут настаивания

: 20 минут + 30 минут настаивания Порций: в зависимости от размера баночек

Ингредиенты:

– 1 килограмм сладкого перца;

– 3 средних острых перца;

– 3 головки чеснока;

– 1 столовая ложка соли;

– 4 столовые ложки сахара;

– 80 миллилитров уксуса;

– 1 чайная ложка паприки.

Приготовление:

Перец моем, удаляем семена и нарезаем полосками. То же самое повторяем с чили, чеснок чистим. Все овощи пропускаем через мясорубку. Сеточка – самая мелкая. Добавляем остальные ингредиенты, перемешиваем и оставляем на 30 минут. Разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем. Храним в холодильнике – аджика не вареная, поэтому в подвале стоять не будет. Срок хранения – до 6 месяцев.

Приятного аппетита!

