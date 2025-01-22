УКР РУС
22 січня 2025, 23:55
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Його обожнюють у всьому світі: готуємо ароматне американське печиво з шоколадною крихтою

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Американське печиво має давню історію та велику популярність. Його полюбили в усьому світі, і той, хто йог готував, одразу приєднується до числа поціновувачів цього смаколика.

Якими б не були ваші вподобання у солодкому – американське печиво з шоколадом подобається абсолютно усім. 24 Канал пропонує приготувати цей смаколик за рецептом порталу "Апостроф"

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Рецепт американського печива

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 1 яйце;
– 80 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– щіпка солі;
– дрібка ваніліну;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 190 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів чорного шоколаду.

Приготування: 

  1. Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника (приблизно за годину), щоб воно досягло кімнатної температури.

  2. Шоколад, навпаки, відправте до холодильника або морозилки, щоб він став твердим. Потім дістаньте його та подрібніть на крихти за допомогою ножа.

  3. У мисці розмістіть розм'якшене масло і змішайте його з цукром. Потім додайте яйце та збивайте суміш вінчиком або виделкою.

  4. В окремій ємності просійте через сито борошно, розпушувач, сіль і ванілін (або ванільний цукор). Це необхідно для того, щоб печиво після випікання було повітряним. Поступово додавайте сухі інгредієнти до яєчно-масляної суміші, замішуючи тісто ложкою.

  5. До готової маси додайте шоколадні крихти та перемішайте, щоб шоколад рівномірно розподілився в тісті.

  6. Розігрійте духовку до 190 градусів.

  7. Деко для випічки застеліть пергаментним папером. Викладайте на нього ложкою порції тіста, трохи відступаючи один від одного, і надавайте їм округлу форму.

  8. Випікайте в гарячій духовці приблизно 20 – 25 хвилин до легкої рум'яної скоринки. Потім дістаньте і дайте печиву трохи охолонути.

  9. Подавайте печиво до кави, чаю або какао.

Смачного!

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