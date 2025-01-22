Якими б не були ваші вподобання у солодкому – американське печиво з шоколадом подобається абсолютно усім. 24 Канал пропонує приготувати цей смаколик за рецептом порталу "Апостроф".

Буде цікаво Подарунок від Джеймі Олівера: швидкий кекс в чашці на сніданок без випікання

Рецепт американського печива

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 80 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– щіпка солі;

– дрібка ваніліну;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 190 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів чорного шоколаду.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника (приблизно за годину), щоб воно досягло кімнатної температури. Шоколад, навпаки, відправте до холодильника або морозилки, щоб він став твердим. Потім дістаньте його та подрібніть на крихти за допомогою ножа. У мисці розмістіть розм'якшене масло і змішайте його з цукром. Потім додайте яйце та збивайте суміш вінчиком або виделкою. В окремій ємності просійте через сито борошно, розпушувач, сіль і ванілін (або ванільний цукор). Це необхідно для того, щоб печиво після випікання було повітряним. Поступово додавайте сухі інгредієнти до яєчно-масляної суміші, замішуючи тісто ложкою. До готової маси додайте шоколадні крихти та перемішайте, щоб шоколад рівномірно розподілився в тісті. Розігрійте духовку до 190 градусів. Деко для випічки застеліть пергаментним папером. Викладайте на нього ложкою порції тіста, трохи відступаючи один від одного, і надавайте їм округлу форму. Випікайте в гарячій духовці приблизно 20 – 25 хвилин до легкої рум'яної скоринки. Потім дістаньте і дайте печиву трохи охолонути. Подавайте печиво до кави, чаю або какао.

Смачного!

Воно підніметься як хмаринка: який секретний інгредієнт варто додати до дріжджового тіста.