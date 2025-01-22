Якими б не були ваші вподобання у солодкому – американське печиво з шоколадом подобається абсолютно усім. 24 Канал пропонує приготувати цей смаколик за рецептом порталу "Апостроф".
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Рецепт американського печива
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 80 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– щіпка солі;
– дрібка ваніліну;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 190 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів чорного шоколаду.
Приготування:
Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника (приблизно за годину), щоб воно досягло кімнатної температури.
Шоколад, навпаки, відправте до холодильника або морозилки, щоб він став твердим. Потім дістаньте його та подрібніть на крихти за допомогою ножа.
У мисці розмістіть розм'якшене масло і змішайте його з цукром. Потім додайте яйце та збивайте суміш вінчиком або виделкою.
В окремій ємності просійте через сито борошно, розпушувач, сіль і ванілін (або ванільний цукор). Це необхідно для того, щоб печиво після випікання було повітряним. Поступово додавайте сухі інгредієнти до яєчно-масляної суміші, замішуючи тісто ложкою.
До готової маси додайте шоколадні крихти та перемішайте, щоб шоколад рівномірно розподілився в тісті.
Розігрійте духовку до 190 градусів.
Деко для випічки застеліть пергаментним папером. Викладайте на нього ложкою порції тіста, трохи відступаючи один від одного, і надавайте їм округлу форму.
Випікайте в гарячій духовці приблизно 20 – 25 хвилин до легкої рум'яної скоринки. Потім дістаньте і дайте печиву трохи охолонути.
Подавайте печиво до кави, чаю або какао.
Смачного!
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