Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти На сніданок – просто ідеально: трендова намазка з авокадо за лічені хвилини
9 липня, 06:08
2

На сніданок – просто ідеально: трендова намазка з авокадо за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Авокадо є незамінним інгредієнтом для смачного сніданку.
  • Ця намазка ідеально смакує з улюбленим хлібом або тостами.

Для смачного сніданку треба небагато: улюблений хліб або тости, вдала намазка та кава. Для такого випадку авокадо – просто незамінний інгредієнт.

Авокадо – одна з найпопулярніших опцій на сніданок. Це й не дивно, адже "алігаторова груша" дарує не лише приємний смак, а й ситість на тривалий час. Як швидко приготувати апетитну трендову намазку – розповідає 24 Канал

Не пропустіть Раз і готово: готуємо ліниві деруни, які виходять смачнішими за класичні

Рецепт намазки з авокадо 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 2 варені яйця;
– 1 авокадо;
– сік половинки лимона;
– 2 – 3 столові ложки води;
– 3 – 4 столові ложки олії;
– сіль до смаку.

Приготування

  1. Відварені й очищені яйця перекладаємо в глибоку ємність або чашу блендера.

  2. Додаємо м’якоть стиглого авокадо. 

  3. Вливаємо трохи лимонного соку та воду. Солимо до смаку. 

  4. Збиваємо все до кремової однорідної текстури за допомогою блендера.

  5. Подаємо з тостами та яйцем. 

Смачного!

Екзотична нотка в буденності: простий рецепт гуакамоле