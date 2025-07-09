На сніданок – просто ідеально: трендова намазка з авокадо за лічені хвилини

Для смачного сніданку треба небагато: улюблений хліб або тости, вдала намазка та кава. Для такого випадку авокадо – просто незамінний інгредієнт.

Авокадо – одна з найпопулярніших опцій на сніданок. Це й не дивно, адже "алігаторова груша" дарує не лише приємний смак, а й ситість на тривалий час. Як швидко приготувати апетитну трендову намазку – розповідає 24 Канал. Не пропустіть Раз і готово: готуємо ліниві деруни, які виходять смачнішими за класичні Рецепт намазки з авокадо Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 2 варені яйця;

– 1 авокадо;

– сік половинки лимона;

– 2 – 3 столові ложки води;

– 3 – 4 столові ложки олії;

– сіль до смаку. Приготування: Відварені й очищені яйця перекладаємо в глибоку ємність або чашу блендера. Додаємо м’якоть стиглого авокадо. Вливаємо трохи лимонного соку та воду. Солимо до смаку. Збиваємо все до кремової однорідної текстури за допомогою блендера. Подаємо з тостами та яйцем. Смачного! Екзотична нотка в буденності: простий рецепт гуакамоле.