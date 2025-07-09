Авокадо – одна из самых популярных опций на завтрак. Это и неудивительно, ведь "аллигаторова груша" дарит не только приятный вкус, но и сытость на длительное время. Как быстро приготовить аппетитную трендовую намазку – рассказывает 24 Канал.
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Рецепт намазки из авокадо
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 вареных яйца;
– 1 авокадо;
– сок половинки лимона;
– 2 – 3 столовые ложки воды;
– 3 – 4 столовые ложки масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
Отваренные и очищенные яйца перекладываем в глубокую емкость или чашу блендера.
Добавляем мякоть спелого авокадо.
Вливаем немного лимонного сока и воду. Солим по вкусу.
Взбиваем все до кремовой однородной текстуры с помощью блендера.
Подаем с тостами и яйцом.
Приятного аппетита!
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