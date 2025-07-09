Авокадо – одна из самых популярных опций на завтрак. Это и неудивительно, ведь "аллигаторова груша" дарит не только приятный вкус, но и сытость на длительное время. Как быстро приготовить аппетитную трендовую намазку – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт намазки из авокадо

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 вареных яйца;
– 1 авокадо;
– сок половинки лимона;
– 2 – 3 столовые ложки воды;
– 3 – 4 столовые ложки масла;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Отваренные и очищенные яйца перекладываем в глубокую емкость или чашу блендера.

  2. Добавляем мякоть спелого авокадо.

  3. Вливаем немного лимонного сока и воду. Солим по вкусу.

  4. Взбиваем все до кремовой однородной текстуры с помощью блендера.

  5. Подаем с тостами и яйцом.

Приятного аппетита!

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