Авокадо – одна з найпопулярніших опцій на сніданок. Це й не дивно, адже "алігаторова груша" дарує не лише приємний смак, а й ситість на тривалий час. Як швидко приготувати апетитну трендову намазку – розповідає 24 Канал.
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Рецепт намазки з авокадо
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 варені яйця;
– 1 авокадо;
– сік половинки лимона;
– 2 – 3 столові ложки води;
– 3 – 4 столові ложки олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
Відварені й очищені яйця перекладаємо в глибоку ємність або чашу блендера.
Додаємо м’якоть стиглого авокадо.
Вливаємо трохи лимонного соку та воду. Солимо до смаку.
Збиваємо все до кремової однорідної текстури за допомогою блендера.
Подаємо з тостами та яйцем.
Смачного!
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