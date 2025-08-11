11 серпня, 08:35
І не треба нічого смажити: запікаємо баклажани з помідорами та часником – вишукана закуска
Основні тези
- Баклажани є основою для різноманітних страв, особливо закусок.
- Запікання – чудовий спосіб приготувати баклажани без зайвих турбот.
Баклажани – це чудова основа для безлічі страв. Особливо це стосується закусок, які баклажани та пікантні акценти роблять просто неповторними.
Ця закуска з баклажанів стане вашим порятунком на кожен день. Не треба навіть розігрівати пательню – духовка та прості додатки все зроблять за вас, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як запекти баклажани з помідорами та часником?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 5 зубчиків часнику;
– 2 помідори;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 гілочка базиліка;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Баклажани розрізаємо навпіл, збризкуємо олією та запікаємо 20 хвилин при 180 градусах. Якщо ви маєте більше часу – краще запекти впродовж години при менших градусах.
- Виймаємо мʼякоть, додаємо часник, помідори та олію, добре перемішуємо. Помідори можна бланшувати та трішки запекти разом з баклажанами.
- Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!
