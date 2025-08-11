Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски І не треба нічого смажити: запікаємо баклажани з помідорами та часником – вишукана закуска
11 серпня, 08:35
1

І не треба нічого смажити: запікаємо баклажани з помідорами та часником – вишукана закуска

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Баклажани є основою для різноманітних страв, особливо закусок.
  • Запікання – чудовий спосіб приготувати баклажани без зайвих турбот. 

Баклажани – це чудова основа для безлічі страв. Особливо це стосується закусок, які баклажани та пікантні акценти роблять просто неповторними.

Ця закуска з баклажанів стане вашим порятунком на кожен день. Не треба навіть розігрівати пательню – духовка та прості додатки все зроблять за вас, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad

До речі Закуска, яку повинен знати кожен: биті огірки по-китайськи – шалено смачно без зайвих зусиль

Як запекти баклажани з помідорами та часником? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти
– 2 баклажани;
– 5 зубчиків часнику;
– 2 помідори;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 гілочка базиліка;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Баклажани розрізаємо навпіл, збризкуємо олією та запікаємо 20 хвилин при 180 градусах. Якщо ви маєте більше часу – краще запекти впродовж години при менших градусах.
  2. Виймаємо мʼякоть, додаємо часник, помідори та олію, добре перемішуємо. Помідори можна бланшувати та трішки запекти разом з баклажанами.
  3. Подаємо з улюбленим хлібом. 

Смачного!

Ще один варіант смачного перекусу – чипси з батата. Вони дуже смачні та абсолютно безпечні для фігури. 