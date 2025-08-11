11 августа, 08:35
И не надо ничего жарить: запекаем баклажаны с помидорами и чесноком – изысканная закуска
Основні тези
- Баклажаны являются основой для разнообразных блюд, особенно закусок.
- Запекание – отличный способ приготовить баклажаны без лишних хлопот.
Баклажаны – это прекрасная основа для множества блюд. Особенно это касается закусок, которые баклажаны и пикантные акценты делают просто неповторимыми.
Эта закуска из баклажанов станет вашим спасением на каждый день. Не надо даже разогревать сковороду – духовка и простые приложения все сделают за вас, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Как запечь баклажаны с помидорами и чесноком?
- Время: 40 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 помидора;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 веточка базилика;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны разрезаем пополам, сбрызгиваем маслом и запекаем 20 минут при 180 градусах. Если у вас есть больше времени – лучше запечь в течение часа при меньших градусах.
- Вынимаем мякоть, добавляем чеснок, помидоры и масло, хорошо перемешиваем. Помидоры можно бланшировать и немного запечь вместе с баклажанами.
- Подаем с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
