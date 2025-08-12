Укр Рус
12 серпня, 12:37
2

Оладки й поряд не стоять: готуємо панкейки з карамелізованими абрикосами без грама олії

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Бананові панкейки – ідеальний варіант для тих, хто стикається з порожнім холодильником, але жадає смачного сніданку.
  • Особливість цього рецепта – карамелізовані абрикоси, які додають фінальну кислувато-солодку нотку.

Панкейки залишаються популярним вибором для любителів солодкого сніданку. Вони виходять дуже ніжні та ароматні, ще й з мінімальної кількості інгредієнтів.

Кулінарам варто спробувати свої сили у приготуванні смачної та ситної страви: пишних бананових панкейків з карамелізованими абрикосами. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера @o_gorodnik.

Як приготувати пишні бананові панкейки?

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти для панкейків: 
– 2 банани; 
– 2 яйця; 
– 80 – 100 грамів борошна; 
– 10 грамів розпушувача.

Для абрикосового конфітюру: 
– 300 грамів абрикосів; 
– 4 столові ложки цукру; 
– дрібка кориці; 
– дрібка солі; 
– 200 грамів вершків (15%).

Бананові панкейки: покрововий рецепт

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти до однорідності та починайте смаження. Олії не потрібно – лише злегка змастіть сковороду. 
     
  2. Перевертайте кожен панкейк, коли на поверхні з'являються бульбашки.
     
  3. Щоб урізноманітнити їх смак, приготуйте і карамелізовані абрикоси. На ту ж сковороду висипте цукор, дайте йому розтопитися. 
     
  4. Додайте абрикоси, і трохи кориці, обсмажте 30 секунд і залийте теплими вершками. Тушкуйте 2 хвилини, додайте дрібку солі.
     
  5. Подавайте панкейки з абрикосами та цукровим соусом.

Смачного!

