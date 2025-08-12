Оладьи и рядом не стоят: готовим панкейки с карамелизированными абрикосами без грамма масла
- Банановые панкейки – идеальный вариант для тех, кто сталкивается с пустым холодильником, но жаждет вкусного завтрака.
- Особенность этого рецепта – карамелизированные абрикосы, которые добавляют финальную кисловато-сладкую нотку.
Панкейки остаются популярным выбором для любителей сладкого завтрака. Они получаются очень нежные и ароматные, еще и из минимального количества ингредиентов.
Кулинарам стоит попробовать свои силы в приготовлении вкусного и сытного блюда: пышных банановых панкейков с карамелизированными абрикосами. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @o_gorodnik.
Как приготовить пышные банановые панкейки?
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Ингредиенты для панкейков:
– 2 банана;
– 2 яйца;
– 80 – 100 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя.
Для абрикосового конфитюра:
– 300 граммов абрикосов;
– 4 столовые ложки сахара;
– щепотка корицы;
– щепотка соли;
– 200 граммов сливок (15%).
Банановые панкейки: покровный рецепт
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты до однородности и начинайте жарку. Масла не нужно – только слегка смажьте сковороду.
- Переворачивайте каждый панкейк, когда на поверхности появляются пузырьки.
- Чтобы разнообразить их вкус, приготовьте и карамелизированные абрикосы. На ту же сковороду высыпьте сахар, дайте ему растопиться.
- Добавьте абрикосы, и немного корицы, обжарьте 30 секунд и залейте теплыми сливками. Тушите 2 минуты, добавьте щепотку соли.
- Подавайте панкейки с абрикосами и сахарным соусом.
Приятного аппетита!
