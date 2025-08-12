Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Оладьи и рядом не стоят: готовим панкейки с карамелизированными абрикосами без грамма масла
12 августа, 12:37
2

Оладьи и рядом не стоят: готовим панкейки с карамелизированными абрикосами без грамма масла

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Банановые панкейки – идеальный вариант для тех, кто сталкивается с пустым холодильником, но жаждет вкусного завтрака.
  • Особенность этого рецепта – карамелизированные абрикосы, которые добавляют финальную кисловато-сладкую нотку.

Панкейки остаются популярным выбором для любителей сладкого завтрака. Они получаются очень нежные и ароматные, еще и из минимального количества ингредиентов.

Кулинарам стоит попробовать свои силы в приготовлении вкусного и сытного блюда: пышных банановых панкейков с карамелизированными абрикосами. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @o_gorodnik.

Как приготовить пышные банановые панкейки?

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты для панкейков: 
– 2 банана; 
– 2 яйца; 
– 80 – 100 граммов муки; 
– 10 граммов разрыхлителя.

Для абрикосового конфитюра: 
– 300 граммов абрикосов; 
– 4 столовые ложки сахара; 
– щепотка корицы; 
– щепотка соли; 
– 200 граммов сливок (15%).

Банановые панкейки: покровный рецепт

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты до однородности и начинайте жарку. Масла не нужно – только слегка смажьте сковороду. 
     
  2. Переворачивайте каждый панкейк, когда на поверхности появляются пузырьки.
     
  3. Чтобы разнообразить их вкус, приготовьте и карамелизированные абрикосы. На ту же сковороду высыпьте сахар, дайте ему растопиться. 
     
  4. Добавьте абрикосы, и немного корицы, обжарьте 30 секунд и залейте теплыми сливками. Тушите 2 минуты, добавьте щепотку соли.
     
  5. Подавайте панкейки с абрикосами и сахарным соусом.

Приятного аппетита!

