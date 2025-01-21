УКР РУС
21 січня 2025, 10:45
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Лише 4 інгредієнти й жодних зусиль: кращого рецепту бананового хліба не знайдете

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Банановий хліб – це окремий вид кулінарного задоволення. І приготувати його можна так легко!

Якщо у вас вдома є кілька бананів, які вже злегка почорніли, а хочеться чогось солоденького до чаю – настав час готувати банановий хліб. 24 Канал пропонує скористатися дуже легким рецептом порталу Haps

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Рецепт бананового хліба 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 великих банани;
– 3 яйця;
– 320 грамів вівсяного борошна;
– чайна ложка розпушувача.

Приготування

  1. Підготуйте форму для кексів діаметром приблизно 24 сантиметри і розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Розімніть банани виделкою або збийте їх до однорідного стану.
  3. У мисці змішайте яйця та вівсяне борошно. Додайте розпушувач і перемішайте ще раз.
  4. Залиште суміш на кілька хвилин. Потім викладіть суміш у підготовлену форму для випікання, застелену папером.
  5. Випікайте приблизно 45 хвилин, доки хліб не підніметься і не стане золотистим.
  6. Перевірте готовність за допомогою дерев'яної палички. Вийміть форму з духовки та дайте хлібу охолонути в ній ще 10 – 15 хвилин.

Смачного!

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