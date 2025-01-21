Лише 4 інгредієнти й жодних зусиль: кращого рецепту бананового хліба не знайдете

Банановий хліб – це окремий вид кулінарного задоволення. І приготувати його можна так легко!

Якщо у вас вдома є кілька бананів, які вже злегка почорніли, а хочеться чогось солоденького до чаю – настав час готувати банановий хліб. 24 Канал пропонує скористатися дуже легким рецептом порталу Haps.

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Рецепт бананового хліба

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 великих банани;

– 3 яйця;

– 320 грамів вівсяного борошна;

– чайна ложка розпушувача.

Приготування:

Підготуйте форму для кексів діаметром приблизно 24 сантиметри і розігрійте духовку до 180 градусів. Розімніть банани виделкою або збийте їх до однорідного стану. У мисці змішайте яйця та вівсяне борошно. Додайте розпушувач і перемішайте ще раз. Залиште суміш на кілька хвилин. Потім викладіть суміш у підготовлену форму для випікання, застелену папером. Випікайте приблизно 45 хвилин, доки хліб не підніметься і не стане золотистим. Перевірте готовність за допомогою дерев'яної палички. Вийміть форму з духовки та дайте хлібу охолонути в ній ще 10 – 15 хвилин.

Смачного!

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