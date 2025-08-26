Укр Рус
26 серпня, 21:18
3

Він вартує легенди: готуємо банановий пиріг з кремом, який обожнював Джиммі Хендрікс

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Джиммі Хендрікс був відомий своєю любов'ю до бананового пирога, спагеті та полуничного чизкейка.
  • Для приготування бананового пирога з кремом потрібні молоко, жовтки, цукор, кукурудзяний крохмаль, банани, печиво, вершкове масло, збиті вершки та шоколадна стружка.

Джиммі Хендрікс – легендарний музикант, якого знає вся планета. 26 серпня 1970 року він дав свій останній концерт, але захоплення його талантом не вщухає й досі.

Джиммі Хендрікс був доволі невибагливим у їжі – усю увагу він приділяв музиці. Спагеті, полуничний чизкейк та банановий пиріг завжди залишалися його фаворитами, розповідає 24 Канал з посиланням на fliist

Пропонуємо в день останнього концерту легенди насолодитися десертом, який завжди піднімав йому настрій. 

Як приготувати банановий пиріг з кремом? 

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 12

Інгредієнти
банановий крем: 
– 500 мілілітрів молока;
– 4 жовтки;
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка бурбона;
– 1 столова ложка ванільного екстракту;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 3 банани;
корж
– 25 штук печива;
– 60 грамів вершкового масла;
збиті вершки: 
– 180 грамів вершків (33%);
– 3 столові ложки цукрової пудри;
– пів чайної ложки ванільного екстракту;
декор: 
– шоколадна стружка. 

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та змастіть форму розтопленим вершковим маслом.
  2. Для основи: печиво подрібніть у чаші блендера або комбайна до дрібної крихти. Додайте розтоплене масло й ще раз перемішайте, поки маса не стане однорідною.
  3. Отриману суміш висипте у форму, щільно утрамбуйте по дну та стінках. Поставте в духовку на 10 хвилин, після чого охолодіть на решітці.
  4. Тепер приготуйте крем. У мисці змішайте жовтки, цукор, крохмаль та дрібку солі, збиваючи до гладкості.
  5. Окремо доведіть молоко до легкого кипіння й тонкою цівкою влийте приблизно третину в яєчну масу, постійно помішуючи.
  6. Потім додайте решту гарячого молока й ретельно збийте. Поверніть суміш на плиту й варіть на середньому вогні, безперервно помішуючи, доки вона не загусне й не стане схожою на заварний крем.
  7. Зніміть з вогню, додайте ваніль, шматочки масла та трохи бурбону, перемішайте до однорідності.
  8. На охолоджену основу викладіть нарізані банани, залийте кремом і розрівняйте поверхню. Накрийте харчовою плівкою так, щоб вона щільно прилягала до крему, й відправте в холодильник на 2 – 4 години.
  9. Перед подачею збийте охолоджені вершки з цукровою пудрою та ванільним екстрактом до стійких піків.
  10. Нанесіть їх рівним шаром поверх начинки й прикрасьте десерт стружкою чорного шоколаду або легким шаром какао.

Смачного!

