Он стоит легенды: готовим банановый пирог с кремом, который обожал Джимми Хендрикс
- Джимми Хендрикс был известен своей любовью к банановому пирогу, спагетти и клубничному чизкейку.
- Для приготовления бананового пирога с кремом нужны молоко, желтки, сахар, кукурузный крахмал, бананы, печенье, сливочное масло, взбитые сливки и шоколадная стружка.
Джимми Хендрикс – легендарный музыкант, которого знает вся планета. 26 августа 1970 года он дал свой последний концерт, но восхищение его талантом не утихает до сих пор.
Джимми Хендрикс был довольно неприхотливым в еде – все внимание он уделял музыке. Спагетти, клубничный чизкейк и банановый пирог всегда оставались его фаворитами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на fliist.
Интересно Как отличить настоящий сыр пармезан от дешевых копий
Предлагаем в день последнего концерта легенды насладиться десертом, который всегда поднимал ему настроение.
Как приготовить банановый пирог с кремом?
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
банановый крем:
– 500 миллилитров молока;
– 4 желтка;
– 100 граммов сахара;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка бурбона;
– 1 столовая ложка ванильного экстракта;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 3 банана;
корж:
– 25 штук печенья;
– 60 граммов сливочного масла;
взбитые сливки:
– 180 граммов сливок (33%);
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– пол чайной ложки ванильного экстракта;
декор:
– шоколадная стружка.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму растопленным сливочным маслом.
- Для основы: печенье измельчите в чаше блендера или комбайна до мелкой крошки. Добавьте растопленное масло и еще раз перемешайте, пока масса не станет однородной.
- Полученную смесь высыпьте в форму, плотно утрамбуйте по дну и стенкам. Поставьте в духовку на 10 минут, после чего охладите на решетке.
- Теперь приготовьте крем. В миске смешайте желтки, сахар, крахмал и щепотку соли, взбивая до гладкости.
- Отдельно доведите молоко до легкого кипения и тонкой струйкой влейте примерно треть в яичную массу, постоянно помешивая.
- Затем добавьте остальное горячее молоко и тщательно взбейте. Верните смесь на плиту и варите на среднем огне, непрерывно помешивая, пока она не загустеет и не станет похожей на заварной крем.
- Снимите с огня, добавьте ваниль, кусочки масла и немного бурбона, перемешайте до однородности.
- На охлажденную основу выложите нарезанные бананы, залейте кремом и разровняйте поверхность. Накройте пищевой пленкой так, чтобы она плотно прилегала к крему, и отправьте в холодильник на 2 – 4 часа.
- Перед подачей взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до устойчивых пиков.
- Нанесите их ровным слоем поверх начинки и украсьте десерт стружкой черного шоколада или легким слоем какао.
Приятного аппетита!
Иметь в холодильнике что-то сладенькое – это всегда хорошая идея. Например, вы в любой момент можете приготовить в любой момент медовик на сковороде, не тратя много времени и усилий.