Джимми Хендрикс был довольно неприхотливым в еде – все внимание он уделял музыке. Спагетти, клубничный чизкейк и банановый пирог всегда оставались его фаворитами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на fliist.

Предлагаем в день последнего концерта легенды насладиться десертом, который всегда поднимал ему настроение.

Как приготовить банановый пирог с кремом?

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 12

Ингредиенты:

банановый крем:

– 500 миллилитров молока;

– 4 желтка;

– 100 граммов сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка бурбона;

– 1 столовая ложка ванильного экстракта;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 3 банана;

корж:

– 25 штук печенья;

– 60 граммов сливочного масла;

взбитые сливки:

– 180 граммов сливок (33%);

– 3 столовые ложки сахарной пудры;

– пол чайной ложки ванильного экстракта;

декор:

– шоколадная стружка.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму растопленным сливочным маслом. Для основы: печенье измельчите в чаше блендера или комбайна до мелкой крошки. Добавьте растопленное масло и еще раз перемешайте, пока масса не станет однородной. Полученную смесь высыпьте в форму, плотно утрамбуйте по дну и стенкам. Поставьте в духовку на 10 минут, после чего охладите на решетке. Теперь приготовьте крем. В миске смешайте желтки, сахар, крахмал и щепотку соли, взбивая до гладкости. Отдельно доведите молоко до легкого кипения и тонкой струйкой влейте примерно треть в яичную массу, постоянно помешивая. Затем добавьте остальное горячее молоко и тщательно взбейте. Верните смесь на плиту и варите на среднем огне, непрерывно помешивая, пока она не загустеет и не станет похожей на заварной крем. Снимите с огня, добавьте ваниль, кусочки масла и немного бурбона, перемешайте до однородности. На охлажденную основу выложите нарезанные бананы, залейте кремом и разровняйте поверхность. Накройте пищевой пленкой так, чтобы она плотно прилегала к крему, и отправьте в холодильник на 2 – 4 часа. Перед подачей взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до устойчивых пиков. Нанесите их ровным слоем поверх начинки и украсьте десерт стружкой черного шоколада или легким слоем какао.

Приятного аппетита!

