Джиммі Хендрікс був доволі невибагливим у їжі – усю увагу він приділяв музиці. Спагеті, полуничний чизкейк та банановий пиріг завжди залишалися його фаворитами, розповідає 24 Канал з посиланням на fliist.
Цікаво Як відрізнити справжній сир пармезан від дешевих копій
Пропонуємо в день останнього концерту легенди насолодитися десертом, який завжди піднімав йому настрій.
Як приготувати банановий пиріг з кремом?
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
банановий крем:
– 500 мілілітрів молока;
– 4 жовтки;
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка бурбона;
– 1 столова ложка ванільного екстракту;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 3 банани;
корж:
– 25 штук печива;
– 60 грамів вершкового масла;
збиті вершки:
– 180 грамів вершків (33%);
– 3 столові ложки цукрової пудри;
– пів чайної ложки ванільного екстракту;
декор:
– шоколадна стружка.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів та змастіть форму розтопленим вершковим маслом.
- Для основи: печиво подрібніть у чаші блендера або комбайна до дрібної крихти. Додайте розтоплене масло й ще раз перемішайте, поки маса не стане однорідною.
- Отриману суміш висипте у форму, щільно утрамбуйте по дну та стінках. Поставте в духовку на 10 хвилин, після чого охолодіть на решітці.
- Тепер приготуйте крем. У мисці змішайте жовтки, цукор, крохмаль та дрібку солі, збиваючи до гладкості.
- Окремо доведіть молоко до легкого кипіння й тонкою цівкою влийте приблизно третину в яєчну масу, постійно помішуючи.
- Потім додайте решту гарячого молока й ретельно збийте. Поверніть суміш на плиту й варіть на середньому вогні, безперервно помішуючи, доки вона не загусне й не стане схожою на заварний крем.
- Зніміть з вогню, додайте ваніль, шматочки масла та трохи бурбону, перемішайте до однорідності.
- На охолоджену основу викладіть нарізані банани, залийте кремом і розрівняйте поверхню. Накрийте харчовою плівкою так, щоб вона щільно прилягала до крему, й відправте в холодильник на 2 – 4 години.
- Перед подачею збийте охолоджені вершки з цукровою пудрою та ванільним екстрактом до стійких піків.
- Нанесіть їх рівним шаром поверх начинки й прикрасьте десерт стружкою чорного шоколаду або легким шаром какао.
Смачного!
Мати у холодильнику щось солоденьке – це завжди гарна ідея. Наприклад, ви в будь-який момент можете приготувати медівник на сковороді, не витрачаючи багато часу і зусиль.