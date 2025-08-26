Джиммі Хендрікс був доволі невибагливим у їжі – усю увагу він приділяв музиці. Спагеті, полуничний чизкейк та банановий пиріг завжди залишалися його фаворитами, розповідає 24 Канал з посиланням на fliist.

Цікаво Як відрізнити справжній сир пармезан від дешевих копій

Пропонуємо в день останнього концерту легенди насолодитися десертом, який завжди піднімав йому настрій.

Як приготувати банановий пиріг з кремом?

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

банановий крем:

– 500 мілілітрів молока;

– 4 жовтки;

– 100 грамів цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка бурбона;

– 1 столова ложка ванільного екстракту;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 3 банани;

корж:

– 25 штук печива;

– 60 грамів вершкового масла;

збиті вершки:

– 180 грамів вершків (33%);

– 3 столові ложки цукрової пудри;

– пів чайної ложки ванільного екстракту;

декор:

– шоколадна стружка.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів та змастіть форму розтопленим вершковим маслом. Для основи: печиво подрібніть у чаші блендера або комбайна до дрібної крихти. Додайте розтоплене масло й ще раз перемішайте, поки маса не стане однорідною. Отриману суміш висипте у форму, щільно утрамбуйте по дну та стінках. Поставте в духовку на 10 хвилин, після чого охолодіть на решітці. Тепер приготуйте крем. У мисці змішайте жовтки, цукор, крохмаль та дрібку солі, збиваючи до гладкості. Окремо доведіть молоко до легкого кипіння й тонкою цівкою влийте приблизно третину в яєчну масу, постійно помішуючи. Потім додайте решту гарячого молока й ретельно збийте. Поверніть суміш на плиту й варіть на середньому вогні, безперервно помішуючи, доки вона не загусне й не стане схожою на заварний крем. Зніміть з вогню, додайте ваніль, шматочки масла та трохи бурбону, перемішайте до однорідності. На охолоджену основу викладіть нарізані банани, залийте кремом і розрівняйте поверхню. Накрийте харчовою плівкою так, щоб вона щільно прилягала до крему, й відправте в холодильник на 2 – 4 години. Перед подачею збийте охолоджені вершки з цукровою пудрою та ванільним екстрактом до стійких піків. Нанесіть їх рівним шаром поверх начинки й прикрасьте десерт стружкою чорного шоколаду або легким шаром какао.

Смачного!

Мати у холодильнику щось солоденьке – це завжди гарна ідея. Наприклад, ви в будь-який момент можете приготувати медівник на сковороді, не витрачаючи багато часу і зусиль.