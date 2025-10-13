Ним захоплювався сам "кухар кухарів": готуємо баварський крем за рецептом Ольги Франко
- Баварський крем є легендарним десертом, який походить з минулого.
- Головне – правильно дотримуватися пропорцій інгредієнтів та зайвий раз не експериментувати.
Більшість кулінарних шедеврів прийшли до нас з минулого. Легендарний баварський крем – це десерт, який точно заслуговує увійти у ваше кулінарне повсякдення.
Баварський крем був справжньою зіркою десертів XIX століття. Навіть "кухар кухарів" Марі-Антуан Карем, який і створив цей шедевр, захоплювався вдалим поєднанням вершків, желатину і ванілі. 24 Канал пропонує поринути у минуле за рецептом легендарної Ольги Франко, яким поділився портал "Практична кухня".
Будьте пильними!
Головний секрет десерту – в точності інгредієнтів, тому не варто експериментувати і відходити від рецепта, радить портал Shuba.
Як приготувати баварський крем?
- Час: 20 хвилин + застигання
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 75 грамів грецьких горіхів;
– 1 чайна ложка трояндової води;
– 300 грамів вершків;
– 4 жовтки;
– 80 грамів цукру;
– 10 грамів желатину;
– ванільний цукор.
Приготування:
- Змеліть горіхи в блендері або м’ясорубці, додайте трояндову воду й ретельно перемішайте.
- Жовтки розітріть із цукром до світлої кремової маси, потім з’єднайте з горіховою сумішшю.
- Замочіть желатин у невеликій кількості води та залиште на 10 хвилин, щоб він набух.
- Підігрійте половину склянки вершків до температури близько 80 градусів, влийте до жовтково-горіхової маси й варіть на малому вогні 10 хвилин, постійно помішуючи.
- Додайте желатин, добре розмішайте й залиште масу охолоджуватися.
- Збийте решту вершків до пишної консистенції, обережно введіть у вже теплу кремову суміш.
- Розкладіть десерт по креманках і поставте в холодильник щонайменше на 3 години до застигання.
Смачного!
